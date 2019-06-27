Финансирование сошло с рельсов Саратов может не получить до конца года средства на строительство скоростного трамвая

Выделение Саратову 250 млн руб. на развитие скоростного трамвайного сообщения откладывается. Такое решение, как сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, было принято нижней палатой парламента в связи с отсутствием проекта — он до сих пор не готов. Чиновники рассчитывают подготовить документацию к осени, однако представители МУПП «Саратовгорэлектротранс» уверены, что раньше декабря урегулировать этот вопрос не удастся. Эксперты винят в сложившейся ситуации непрофессионализм ­чиновников.

Поправки в федеральный бюджет о выделении Саратову в этом году 250 млн руб. на строительство скоростной трамвайной линии отозваны. Такое решение было принято Государственной думой РФ при рассмотрении вопроса об увеличении финансирования проекта в связи с тем, что документация к нему до сих пор не готова, сообщаетcя со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина в официальном Instagram сторонников спикера ГД.

Ранее господин Володин отмечал, что если саратовские власти оперативно подготовят проектно-сметную документацию, то вопрос о выделении городу четверти млрд руб. решится уже в этом году. «Но ускорить реализацию проекта не получилось»,— отмечается в сообщении.

«Сейчас администрации Саратова необходимо подготовить качественный проект. Сентябрь — это тот срок, когда документация должна быть готова и пройдена госэкспертиза. Если и к этому моменту проект готов не будет, это ставит под угрозу реализацию строительства первой очереди скоростного трамвая»,— говорится в сообщении.

Строительство скоростной трамвайной линии было предусмотрено Генеральным планом Саратова от 2008 года, однако впервые этот вид сообщения был упомянут в городских газетах в 1960х годах. В минувший вторник в Саратове состоялась презентация предпроекта скоростного трамвая. Ожидается, что первый этап затронет модернизацию трамвайного маршрута № 3, который связывает центр города и Ленинский район, второй — трамвая № 11 (центр — поселок Солнечный), третий — № 8 и 9 (центр — Заводской район). Согласно представленной концепции, скорость трамвайных маршрутов предполагается увеличить с 13–14 км/час до 30 км/час, а также сок ратить количество остановок. Планируется полностью заменить рельсовое полотно. Также не исключено, что муниципальные власти вернутся к идее 2012 года о создании «кольца» у Детского парка и ликвидации участка трамвайных путей, которые ведут в Мирный переулок.

Презентовавший проект заместитель генерального директора­ ­МУПП «СГЭТ» Павел Кузнецов не смог назвать точную стоимость проекта, сославшись на то, что она будет определена компанией — разработчиком проектно-сметной документации, которую выберут в результате конкурса. Он предложил ориентироваться на имеющиеся данные о средней стоимости одного км рельсового полотна (от 30 млн руб.) и одной единицы подвижного состава (от 30 до 110 млн руб.). Конкурс по выбору компании, которая займется проектом, еще не объявлен.

Комментируя сроки подготовки проекта, другой заместитель генерального директора МУПП «Саратовгорэлектротранс» Виктор Бочкарев отметил, что к сентябрю он готов не будет. По его словам, пока речь идет о том, чтобы подготовить проект к декабрю. На подготовку проекта уже выделены 70 млн руб., их планируется освоить в этом году.

Зампред городского комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Сергей Кузнецов предложил считать информацию представителя СГЭТ о сроках подготовки документации «недействительной». «Мы предпринимаем все зависящие от нас меры, чтобы проект строительства скоростного трамвая был готов этой осенью»,— добавил он.

Глава Саратова Михаил Исаев назвал проект «объемным и дорогим», повторив, что он находится «в стадии процедур».

Занимающийся вопросами городского транспорта Саратова краевед Денис Жабкин отмечает, что еще в апреле этого года была сформирована рабочая группа по вопросу строительства скоростной трамвайной ветки, но она ни разу не собиралась. По его мнению, отзыв поправок о выделении Саратову 250 млн руб. на модернизацию системы общественного электротранспорта является попыткой ускорить деятельность чиновников. «Пока проект не готов, никто не будет выделять деньги на его реализацию, это невозможно даже с юридической точки зрения. Как можно выделить деньги на проект, не зная, сколько требуется на его исполнение?» —­ ­добавляет он.

Активисты группы «Трамваи и троллейбусы Саратова», объединяющей сотрудников «Саратовгорэлектротранса», считают, что реализации проекта мешает недостаточный профессионализм чиновников в сфере рельсового транспорта. «30 лет подряд городская власть демонтировала трамвайные пути, явно не понимая значения рельсового транспорта. Последний крупный урон трамвайной сети нанесен в 2013 году, когда была закрыта трамвайная линия в центре города на улице Кутякова — якобы из-за того, что трамвай создавал пробки. Теперь те же люди должны в кратчайшие сроки спроектировать и построить скоростной трамвай. Эта задача, конечно, вызывает у них затруднения»,— отметили представители сообщества.

Марина Ковалева