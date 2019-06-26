Иностранные инвестиции в Великобританию упали до шестилетнего минимума

Число новых проектов, связанных с иностранными инвестициями в Великобританию, в 2018–2019 финансовом году, завершившемся в марте, снизилось на 14%, до 1782, это самый низкий уровень за последние шесть лет. Такие данные в среду опубликовало Министерство международной торговли Великобритании. Число иностранных инвестиционных проектов в Великобритании снижается второй год подряд. Еще сильнее снизилось число новых рабочих мест, создаваемых такими проектами,— на 24%, до 57,6 тыс.

Как отмечает главный экономический советник EY Item Club Арчер Говард, данные подтверждают, что «иностранные компании стали более осторожными в вопросе инвестиций в Великобританию из-за неопределенности вокруг “Брексита”». В начале июня EY публиковало собственные данные по прямым иностранным инвестициям, в соответствии с которыми в 2018 году число таких проектов снизилось в Великобритании на 13% до 1054. Хотя Великобритания остается лидером в Европе, Франция и Германия сокращают отставание от нее в этом отношении.

Яна Рождественская