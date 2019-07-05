7 событий фестиваля MIEFF

10 июля в Москве открывается четвертый Международный фестиваль экспериментального кино MIEFF, в конкурсной программе которого соревнуются 33 фильма из 20 стран. А в рамках внеконкурсной программы, которая пройдет на нескольких площадках в Москве и в Новой Голландии в Петербурге, помимо уникальных ретроспективных показов собраны самые интересные фильмы современного экспериментального кино, снятые за последний год. Weekend рассказывает о самых интересных внеконкурсных событиях фестиваля
Aidol Лоренс Лек, 2019
Нынешний MIEFF открывается футуристической фантазией о некой поп-звезде Диве, которая готовится выступить на электронной Олимпиаде 2065 года. Фильм сделан художником Лоренсом Леком при помощи 3D-анимации и софта для видеоигр, а озвучен его же синтезаторным саундтреком. «Aidol» — путешествие по нечеловеческому миру недалекого будущего, похожему на «Бегущего по лезвию», только увиденный под психоактивными веществами. Постепенно мы узнаем, что из-за сбоя климатических технологий в Малайзии десять лет идет снег, человечество ведет философские дебаты с искусственным интеллектом и не всегда выигрывает, а робот Геомансер, вдохновившись манифестом неких синофутуристов, собирается стать первым художником-машиной. Но контуры этого жуткого мира остаются зыбкими: условная и абстрактная (и оттого особенно тревожная) 3D-анимация Лека то и дело уводит в чистую цифровую психоделику. Роман Филипа К. Дика задавался вопросом о том, что снится андроидам,— и ответ на него, наверное, выглядит как-то так.
Дом кино, 10 июля, 19.30
Летний кинотеатр Garage Screen, 11 июля, 21.30
Между двумя кинематографами: Американский авангард Росс Лимпан, 2018
Калифорнийский архивист, киновед и режиссер Росс Липман составил киноэссе в двух частях об искусстве в себе и себе в искусстве: в полтора часа его монтажного фильма «Между двумя кинематографами» вошли избранные работы самого Липмана, автобиография и рассуждения о взаимном притяжении и отталкивании европейской традиции арт-кино и американского авангарда. Получился обаятельный мемуар человека, который не мыслит себя без кино и потому собственную жизнь пересказывает через любимые фильмы. Но главное в этой программе, пожалуй, все-таки то, что будут показывать вместе с эссе Липмана. Эти два сеанса — сборник greatest hits американского андерграунда: постсюрреализм Майи Дерен («Полуденные сети»), фильмы без камеры Стэна Брекиджа и классика структурного кино — «Длина волны» Майкла Сноу.
Кинотеатр «Иллюзион», 11 июля, 21.30, 12 июля, 18.30
Ретроспектива Брюса Коннера
Художника, коллажиста и одного из ключевых представителей послевоенного американского авангарда Брюса Коннера часто записывают в пионеры кинематографа found footage. О его двенадцатиминутном «A MOVIE» (1958), составленном из обрезков жанровых фильмов, рекламы, кадров катастроф и официальной американской пропаганды, кинотеоретиками написаны, наверное, тысячи страниц. А фильм «COSMIC RAY» (1961), в котором под песню Рея Чарльза смонтированы тысячи кадров из эротических картин, колониальной и военной кинохроники, считают началом жанра музыкального видео. Отдельное место в его творчестве занимает 37 минутная «ОПЕРАЦИЯ "ПЕРЕКРЕСТОК"», в которой Коннер совместил съемки испытаний атомной бомбы на атолле Бикини с гипнотизирующей партитурой Патрика Глисона и Терри Райли. Брюс Коннер — один из самых влиятельных экспериментальных режиссеров второй половины XX века. На ретроспективе в Москве и Петербурге можно будет увидеть большую часть его основных работ.
Кинотеатр «Иллюзион», 13 июля, 21.00
Тиннитус Даниил Зинченко, 2019
Параллельщик и космист, выпускник Школы Родченко Даниил Зинченко темой смерти интересуется давно — с того момента, как подростком сыграл одну из ролей в «Серебряных головах» некрореалиста Евгения Юфита. Изначально фильм планировалось посвятить шумовой и индустриальной музыке и тому, как ее исполнители тематизировали и сакрализовали смерть в своих произведениях. В центре — знаменитая фрязинская электронная сцена девяностых и двухтысячных, многих представителей которой давно уже нет в живых. Но в процесс исследования смерти вмешивается непредвиденное — и во время съемок фильма умирает один из его героев. В своей экспериментальной документалистике Зинченко мизансценирует смерть в различных ее проявлениях, от вдохновлявшейся смертью русской литературной метафизики (легендарный «южинский кружок») до радикальных художественных опытов столкновения со смертью и кладбищенской романтики, вписанной в классический русский пейзаж. Как вынесенный в заглавие тиннитус — возникающий с возрастом звон в ушах,— смерть фоном присутствует в жизни каждого. Даниил Зинченко в своей работе пытается найти язык, на котором можно было бы говорить об этом сегодня.
Электротеатр «Станиславский», Театральный двор, 13 июля, 21.30
Свет
Твое лицо Цай Минлян, 2018
Современный классик Цай Минлян («Капризное облако», «Не хочу спать одна») — один из главных режиссеров «медленного кино» девяностых и двухтысячных. Но и после того, как в 2010-е мода на «медленное кино» прошла, Цай не только не вернулся к традиционному монтажу, а, наоборот, замедлился до максимума. Отказавшись от сюжета и работы с актерами, теперь он исследует элементарные частицы визуального языка. В зарисовке «Свет» в кадре вообще нет людей, только игра тени и света в павильоне Чжуншань в Тайбэе. В «Твоем лице», напротив, нет ничего, кроме портретов. Еще Джон Форд и Ингмар Бергман называли человеческое лицо самым сложным и интересным для камеры объектом, но больше всего работа Цай Минляна похожа на «Кинопробы» Энди Уорхола — правда, головы моделей у Цая иногда все же говорят).
Кинотеатр «Иллюзион», 14 июля, 20.30
Полупроводник Олег Мавроматти, 2018
Заключительная часть YouTube-трилогии («Дуракам здесь не место», «Обезьяна, страус и могила») Олега Мавроматти, важного представителя российского киноандерграунда и художника-акциониста, после одного из своих перформансов эмигрировавшего из России. В своих последних фильмах Мавроматти работает с материалами маргинальных видеоблогов, в которых справедливо видит новый вид лайв-перформеров — отверженных эксгибиционистов поневоле, предлагающих обществу взглянуть на себя в кривое зеркало, установленное в их каморках. После обращения к влогам православного гей-активиста Астахова Сергия («Дуракам здесь не место») и помещенного в реалии военного ада Луганской Народной Республики Геннадия Горина («Обезьяна, страус и могила»), в «Полупроводнике» Мавроматти берется за куда менее шокирующий контент — блог молодой девушки по имени Анна Кадет, одержимой историей советских железнодорожных составов. Это самая лиричная и метафорическая работа трилогии, которая тем не менее все так же остро комментирует родовые травмы постсоветской России и ее противоречивые отношения с собственным прошлым. По сути, снимая игровые фильмы в эстетике селфи по мотивам реально существующих интернет-роликов, Мавроматти успешно разрабатывает свой уникальный жанр «посткино», как он сам определяет его в манифесте, опубликованном на сайте художника.
Электротеатр «Станиславский», Театральный двор, 14 июля, 21.30
Второй раз Дора Гарсия, 2018
Фильм-воспоминание, фильм-исследование, фильм-наблюдение, документальное эссе испанки Доры Гарсии — прекрасный пример того, как обращение художника к кинематографическому медиуму может обогатить кино. Несмотря на то, что Гарсия работает с самыми разными формами выражения (скульптура, книги, постеры, акции, видео), есть вещи, к которым она возвращается чаще остальных,— это литература и психоанализ. Есть в ее фильмографии работы, посвященные ридинг-группам по Джойсу и Лакану. С последним связан и ее последний фильм — «Второй раз». Отсылающая к рассказу Хулио Кортасара, эта картина посвящена другой мифической фигуре аргентинской культуры XX века — Оскару Масотте, художнику и интеллектуалу, который познакомил Латинскую Америку с психоаналитической мыслью Жака Лакана и сильно повлиял на культурный ландшафт Аргентины до военного переворота 1976 года. Вместо того чтобы пытаться создать его биографический портрет, Гарсия фокусируется на следах, которые оставили перформансы и слова Масотты в его современниках. Соединяя разные элементы и кинематографические техники, она создает многослойное и объемное произведение, выстроенное вокруг фигуры отсутствия.
Кинотеатр «Иллюзион», 14 июля, 14.30