7 событий фестиваля MIEFF

10 июля в Москве открывается четвертый Международный фестиваль экспериментального кино MIEFF, в конкурсной программе которого соревнуются 33 фильма из 20 стран. А в рамках внеконкурсной программы, которая пройдет на нескольких площадках в Москве и в Новой Голландии в Петербурге, помимо уникальных ретроспективных показов собраны самые интересные фильмы современного экспериментального кино, снятые за последний год. Weekend рассказывает о самых интересных внеконкурсных событиях фестиваля

Aidol Лоренс Лек, 2019

Фото: предоставлено MIEFF Фото: предоставлено MIEFF Фото: предоставлено MIEFF Фото: предоставлено MIEFF Фото: предоставлено MIEFF

Нынешний MIEFF открывается футуристической фантазией о некой поп-звезде Диве, которая готовится выступить на электронной Олимпиаде 2065 года. Фильм сделан художником Лоренсом Леком при помощи 3D-анимации и софта для видеоигр, а озвучен его же синтезаторным саундтреком. «Aidol» — путешествие по нечеловеческому миру недалекого будущего, похожему на «Бегущего по лезвию», только увиденный под психоактивными веществами. Постепенно мы узнаем, что из-за сбоя климатических технологий в Малайзии десять лет идет снег, человечество ведет философские дебаты с искусственным интеллектом и не всегда выигрывает, а робот Геомансер, вдохновившись манифестом неких синофутуристов, собирается стать первым художником-машиной. Но контуры этого жуткого мира остаются зыбкими: условная и абстрактная (и оттого особенно тревожная) 3D-анимация Лека то и дело уводит в чистую цифровую психоделику. Роман Филипа К. Дика задавался вопросом о том, что снится андроидам,— и ответ на него, наверное, выглядит как-то так.

Дом кино, 10 июля, 19.30

Летний кинотеатр Garage Screen, 11 июля, 21.30

Между двумя кинематографами: Американский авангард Росс Лимпан, 2018

Фото: предоставлено MIEFF Фото: предоставлено MIEFF Фото: предоставлено MIEFF Фото: предоставлено MIEFF Фото: предоставлено MIEFF Фото: предоставлено MIEFF Фото: предоставлено MIEFF Фото: предоставлено MIEFF

Калифорнийский архивист, киновед и режиссер Росс Липман составил киноэссе в двух частях об искусстве в себе и себе в искусстве: в полтора часа его монтажного фильма «Между двумя кинематографами» вошли избранные работы самого Липмана, автобиография и рассуждения о взаимном притяжении и отталкивании европейской традиции арт-кино и американского авангарда. Получился обаятельный мемуар человека, который не мыслит себя без кино и потому собственную жизнь пересказывает через любимые фильмы. Но главное в этой программе, пожалуй, все-таки то, что будут показывать вместе с эссе Липмана. Эти два сеанса — сборник greatest hits американского андерграунда: постсюрреализм Майи Дерен («Полуденные сети»), фильмы без камеры Стэна Брекиджа и классика структурного кино — «Длина волны» Майкла Сноу.

Кинотеатр «Иллюзион», 11 июля, 21.30, 12 июля, 18.30

Ретроспектива Брюса Коннера

Фото: предоставлено MIEFF Фото: предоставлено MIEFF Фото: предоставлено MIEFF Фото: предоставлено MIEFF Фото: предоставлено MIEFF Фото: предоставлено MIEFF Фото: предоставлено MIEFF

Художника, коллажиста и одного из ключевых представителей послевоенного американского авангарда Брюса Коннера часто записывают в пионеры кинематографа found footage. О его двенадцатиминутном «A MOVIE» (1958), составленном из обрезков жанровых фильмов, рекламы, кадров катастроф и официальной американской пропаганды, кинотеоретиками написаны, наверное, тысячи страниц. А фильм «COSMIC RAY» (1961), в котором под песню Рея Чарльза смонтированы тысячи кадров из эротических картин, колониальной и военной кинохроники, считают началом жанра музыкального видео. Отдельное место в его творчестве занимает 37 минутная «ОПЕРАЦИЯ "ПЕРЕКРЕСТОК"», в которой Коннер совместил съемки испытаний атомной бомбы на атолле Бикини с гипнотизирующей партитурой Патрика Глисона и Терри Райли. Брюс Коннер — один из самых влиятельных экспериментальных режиссеров второй половины XX века. На ретроспективе в Москве и Петербурге можно будет увидеть большую часть его основных работ.

Кинотеатр «Иллюзион», 13 июля, 21.00

Тиннитус Даниил Зинченко, 2019

Фото: предоставлено MIEFF Фото: предоставлено MIEFF Фото: предоставлено MIEFF

Параллельщик и космист, выпускник Школы Родченко Даниил Зинченко темой смерти интересуется давно — с того момента, как подростком сыграл одну из ролей в «Серебряных головах» некрореалиста Евгения Юфита. Изначально фильм планировалось посвятить шумовой и индустриальной музыке и тому, как ее исполнители тематизировали и сакрализовали смерть в своих произведениях. В центре — знаменитая фрязинская электронная сцена девяностых и двухтысячных, многих представителей которой давно уже нет в живых. Но в процесс исследования смерти вмешивается непредвиденное — и во время съемок фильма умирает один из его героев. В своей экспериментальной документалистике Зинченко мизансценирует смерть в различных ее проявлениях, от вдохновлявшейся смертью русской литературной метафизики (легендарный «южинский кружок») до радикальных художественных опытов столкновения со смертью и кладбищенской романтики, вписанной в классический русский пейзаж. Как вынесенный в заглавие тиннитус — возникающий с возрастом звон в ушах,— смерть фоном присутствует в жизни каждого. Даниил Зинченко в своей работе пытается найти язык, на котором можно было бы говорить об этом сегодня.

Электротеатр «Станиславский», Театральный двор, 13 июля, 21.30

Свет

Твое лицо Цай Минлян, 2018

Фото: предоставлено MIEFFФото: Homegreen Films Фото: предоставлено MIEFFФото: Homegreen Films Фото: предоставлено MIEFFФото: Homegreen Films Фото: предоставлено MIEFFФото: Homegreen Films Фото: предоставлено MIEFFФото: Homegreen Films

Современный классик Цай Минлян («Капризное облако», «Не хочу спать одна») — один из главных режиссеров «медленного кино» девяностых и двухтысячных. Но и после того, как в 2010-е мода на «медленное кино» прошла, Цай не только не вернулся к традиционному монтажу, а, наоборот, замедлился до максимума. Отказавшись от сюжета и работы с актерами, теперь он исследует элементарные частицы визуального языка. В зарисовке «Свет» в кадре вообще нет людей, только игра тени и света в павильоне Чжуншань в Тайбэе. В «Твоем лице», напротив, нет ничего, кроме портретов. Еще Джон Форд и Ингмар Бергман называли человеческое лицо самым сложным и интересным для камеры объектом, но больше всего работа Цай Минляна похожа на «Кинопробы» Энди Уорхола — правда, головы моделей у Цая иногда все же говорят).

Кинотеатр «Иллюзион», 14 июля, 20.30

Полупроводник Олег Мавроматти, 2018

Фото: Supernova Group Фото: Supernova Group Фото: Supernova Group

Заключительная часть YouTube-трилогии («Дуракам здесь не место», «Обезьяна, страус и могила») Олега Мавроматти, важного представителя российского киноандерграунда и художника-акциониста, после одного из своих перформансов эмигрировавшего из России. В своих последних фильмах Мавроматти работает с материалами маргинальных видеоблогов, в которых справедливо видит новый вид лайв-перформеров — отверженных эксгибиционистов поневоле, предлагающих обществу взглянуть на себя в кривое зеркало, установленное в их каморках. После обращения к влогам православного гей-активиста Астахова Сергия («Дуракам здесь не место») и помещенного в реалии военного ада Луганской Народной Республики Геннадия Горина («Обезьяна, страус и могила»), в «Полупроводнике» Мавроматти берется за куда менее шокирующий контент — блог молодой девушки по имени Анна Кадет, одержимой историей советских железнодорожных составов. Это самая лиричная и метафорическая работа трилогии, которая тем не менее все так же остро комментирует родовые травмы постсоветской России и ее противоречивые отношения с собственным прошлым. По сути, снимая игровые фильмы в эстетике селфи по мотивам реально существующих интернет-роликов, Мавроматти успешно разрабатывает свой уникальный жанр «посткино», как он сам определяет его в манифесте, опубликованном на сайте художника.

Электротеатр «Станиславский», Театральный двор, 14 июля, 21.30

Второй раз Дора Гарсия, 2018

Фото: Auguste Orts Фото: Auguste Orts Фото: Auguste Orts

Фильм-воспоминание, фильм-исследование, фильм-наблюдение, документальное эссе испанки Доры Гарсии — прекрасный пример того, как обращение художника к кинематографическому медиуму может обогатить кино. Несмотря на то, что Гарсия работает с самыми разными формами выражения (скульптура, книги, постеры, акции, видео), есть вещи, к которым она возвращается чаще остальных,— это литература и психоанализ. Есть в ее фильмографии работы, посвященные ридинг-группам по Джойсу и Лакану. С последним связан и ее последний фильм — «Второй раз». Отсылающая к рассказу Хулио Кортасара, эта картина посвящена другой мифической фигуре аргентинской культуры XX века — Оскару Масотте, художнику и интеллектуалу, который познакомил Латинскую Америку с психоаналитической мыслью Жака Лакана и сильно повлиял на культурный ландшафт Аргентины до военного переворота 1976 года. Вместо того чтобы пытаться создать его биографический портрет, Гарсия фокусируется на следах, которые оставили перформансы и слова Масотты в его современниках. Соединяя разные элементы и кинематографические техники, она создает многослойное и объемное произведение, выстроенное вокруг фигуры отсутствия.

Кинотеатр «Иллюзион», 14 июля, 14.30

Полная программа и расписание показов на сайте фестиваля