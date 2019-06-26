Китайские хакеры воровали данные у IT-гигантов

Reuters представило собственное расследование, из которого следует, что китайские компании годами воровали данные у западных компаний, взламывая облачные сервисы и другие IT-сервисы. Среди IT-компаний, которые были взломаны хакерами, предположительно связанными с китайскими властями, оказались Hewlett Packard Enterprise, IBM, Fujitsu.
Группы хакеров под названием Cloud Hopper, APT10 и др., предположительно связанные с Министерством госбезопасности КНР, годами взламывали крупнейшие IT-компании и через них воровали данные у многих корпораций, пользующихся услугами этих сервисов. К таким выводам пришло агентство Reuters, в среду опубликовавшее собственное расследование, посвященное проблеме. По данным Reuters, китайские хакеры через IT-компании воровали коммерческие тайны их клиентов. Агентство называет восемь IT-компаний: Hewlett Packard Enterprise (HPE), IBM, Fujitsu, Tata Consultancy Services, NTT Data, Dimension Data, Computer Sciences Corporation и DXC Technology.
Авторы расследования побеседовали с 30 людьми, которые занимались расследованиями, связанными с Cloud Hopper. В их числе — должностные лица западных стран, руководители компаний и специалисты по компьютерной безопасности. Кроме того, Reuters изучило сотни страниц внутренних документов компаний, включая данные внутренних расследований, а также судебных исков.
Как пишет агентство, «вторжение использовало слабости этих компаний, их клиентов и западной системы технологической защиты». Так, авторы расследования сообщают о том, что китайские хакеры взломали облачный сервис HPE и использовали его для атак на клиентов американской компании, воруя у них корпоративную и правительственную конфиденциальную информацию.
При этом, как сообщает Reuters, сложно оценить, какое количество данных было украдено и сколько компаний затронуто взломом.
О группе под названием Cloud Hopper известно довольно давно, в декабре американские власти уже предъявили обвинения двум гражданам Китая, предположительно связанным с ней. Reuters со ссылкой на источники в спецслужбах пишет, что IT-компании скрывали информацию о взломах от клиентов, опасаясь репутационных издержек и исков. Так что эта ситуация ставит под сомнение способность западных организаций делиться информацией на уровне, необходимом для защиты от подобных сложных кибератак.
Кроме того, эти атаки выявили уязвимости облачных сервисов в условиях, когда все больше компаний пользуются такими удаленными компьютерными системами и хранилищами данных. Сами IT-гиганты годами не знали о проблеме.
В HPE заявили, что компания «активно работает, чтобы смягчить атаку и защитить информацию наших клиентов». В DXC сообщили, что она должным образом защищает своих клиентов и что атака не нанесла им какого-либо существенного ущерба. В NTT Data, Dimension Data, Tata Consultancy Services, Fujitsu и IBM отказались от комментариев. Китайские власти отвергли подозрения в причастности к атакам. «Китайское правительство никогда ни в какой форме не участвовало в таких действиях и не поддерживало каких-либо людей, которые крадут коммерческие тайны»,— заявили Reuters в МИД Китая.
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