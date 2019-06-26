Башкирия лидирует по числу жалоб на медицинские услуги по ОМС

Башкирия заняла первое место в России по количеству обращений пациентов, связанных с оказанием услуг поликлиник и больниц по обязательному медстрахованию (ОМС), сообщает портал Vademecum со ссылкой на данные вице-президента Всероссийского союза страховщиков Дмитрия Кузнецова. Из Башкирии в 2018 и первой половине 2019 года к страховым представителям поступило 1206 обращений. На втором месте по числу жалоб — Москва (1090), на третьем Татарстан (700).

В прошлом году, отмечается в сообщении, большинство жалоб было связано с работой медучреждений, в этом пациенты чаще всего стали обращаться за консультациями.

С 2018 года в медучреждениях России появились 22 тыс. постов страховых представителей, более 1,6 тыс. телефонных аппаратов для прямой связи со страховщиком. В мае 2019 года председатель фонда Наталья Стадченко заявляла, что офисы досудебного урегулирования споров, возникающих при получении услуг по полису ОМС, в 2020 году заработают в 36 регионах.

Ирина Самойлова