«Левада-центр»: россияне стали лучше относиться к Украине

Социологи установили, что с начала года граждане России стали лучше относится к Украине. «Хорошо» к соседней стране относится 38% респондентов (в феврале — 34%), «плохо» — 48% (было 56%), затрудняются ответить — 14%, говорится в исследовании «Левада-центра».

С 2014 года показатель выше 37% поднимался только в мае 2016 года (39%). Последний раз, когда чуть более половины опрошенных заявляли, что «хорошо» относятся к Украине, было зафиксировано в апреле 2014 года — 51%.

Положительно относящихся к США стало меньше на 3% — до 31%, по сравнению с аналогичным опросом в феврале. Негативное относятся к этой стране — 52%, затруднились ответить — 16%. «Хорошо» к Евросоюзу относятся 37%, а негативно — 45%.

У 84% россиян положительное отношение к Белоруссии, только 8% относятся к ней плохо. Вариант «хорошо» в отношении Китая выбрали 75%, противоположного мнения придерживаются 13%.

Опрос проводился с 24–29 мая 2019 года среди 1616 человек. В выборку попали жители 137 населенных пунктов 50 регионах России.