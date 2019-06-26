Директор Лимнологического института предупредил об опасности заражения воды на мелководье Байкала

Директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН (занимается исследованием озера Байкал и других водоемов Сибири) Андрей Федотов заявил, что из-за распространения водоросли спирогира увеличивается концентрация токсинов в Байкале. Научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян уточнил, что питьевую воду берут на глубине около 20 м, а там она чистая.

Господин Федотов отметил, что водоросль спирогира распространилась практически по всему байкальскому мелководью. «Водичку такую пить уже нельзя по содержанию этих токсинов»,— заявил он на Всероссийском водном конгрессе (цитата по «РИА Новости»). Ученый добавил, что спирогира и раньше встречалась в этом районе, но в очень малых количествах.

Господин Данилов-Данильян уточнил, что воду из Байкала, которую забирают на глубине около 20 м, можно использовать для питья только в десертных целях, так как для постоянного питья она «слишком чистая». «Она не содержит необходимых для человека минеральных солей»,— сказал господин Данилов-Данильян. По поводу загрязнения воды он сказал, что Байкал «справляется, как делает это уже миллионы лет».

Напомним, в январе на Байкале началось строительство китайского завода по розливу воды, которое вызвало общественный резонанс. Петицию против него подписали около 900 тыс. человек. Проверить строительство завода распорядился премьер-министр России Дмитрий Медведев. Совет по правам человека при президенте РФ пришел к выводу, что объект не повлияет на Байкал с точки зрения его водности, но может нанести урон краснокнижным птицам. В марте решением суда строительство предприятия было приостановлено, а разрешающая работы экспертиза — аннулирована.

О новых нормативах сточных вод для Байкала — в публикации “Ъ” «Контрольно-озерная деятельность».