Хронические заболевания, объединяйтесь

Системы здравоохранения недостаточно подготовлены к потребностям пациентов с несколькими заболеваниями, особенно хроническими, констатирует исследование Всемирного банка, который видит выход из этой ситуации в более тесной интеграции различных составляющих процесса лечения. Так, по оценке ВБ, большинство (65%) существующих на данный момент экспериментов по внедрению интегрированных моделей ведения больных с хроническими и множественными заболеваниями в Европе имеют более высокие клинические показатели. 67% из них привели к росту удовлетворенности пациентов состоянием медицинской помощи. Впрочем, только 17% моделей показали экономию средств — хотя в развитых странах происходит переход на оплату по интегрированному тарифу за комплексную услугу.

В РФ, где статистика заболеваемости позволяет предположить высокую частоту сочетания разных диагнозов (см. график), переходу к интегрированной модели лечения мешает раздробленность медицинских услуг — их оказывает множество различных врачей или учреждений, и больные часто вынуждены самостоятельно контролировать, координировать и выполнять планы лечения. К тому же действующая система здравоохранения ставит во главу угла дорогостоящую стационарную и специализированную медпомощь, что снижает возможности участковых врачей координировать процессы лечения.

Чтобы исправить эту ситуацию, по мнению специалистов ВБ, необходимо включить во все порядки оказания медицинской помощи конкретные показатели преемственности в обследовании и лечении больных, а также разработать рекомендуемые способы оплаты для стимулирования интегрированного лечения. Одним из вариантов является переход на метод фондодержания – в этом случае поликлиника, если она сумела предотвратить лечение пациента в стационаре, может претендовать на сэкономленные средства. В результате медучреждениям первичного звена выгодно оставлять у себя пациентов и пролечивать их до наилучшего возможного результата. Сейчас же в системе ОМС доминирует принцип оплаты фактических объемов оказанных услуг, что в том числе приводит к завышению этих показателей поликлиниками и больницами.

Анастасия Мануйлова