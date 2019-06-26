«МегаФон» выдаст посылки

«МегаФон» вслед за конкурентами по рынку сотовой связи МТС, «Вымпелкомом» и Tele2 начнет выдавать заказы интернет-магазинов в своей розничной сети. Одним из партнеров оператора станет сеть постаматов PickPoint, а доступ к выдаче заказов в салонах «МегаФон» получат до 7,5 тыс. ритейлеров и маркетплейсов, включая AliExpress. В перспективе оператор может занять до 10% рынка по числу точек выдачи заказов, считают эксперты.

«МегаФон» запускает проект по установке постаматов и запуску пунктов выдачи заказов из интернет-магазинов в своей розничной сети, рассказал “Ъ” источник на рынке. До конца 2019 года планируется запуск пунктов выдачи заказов в пилотных салонах «МегаФона» по всей географии присутствия, при этом акцент будет на выдачу посылок через персонал магазинов, подтвердил “Ъ” гендиректор «МегаФон-Ритейл» Кирилл Шибанов. Окончательное число салонов, участвующих в проекте, будет определено по результатам «пилота». «Сейчас рассматриваются различные варианты инвестиций "МегаФона" в проект — от нулевого варианта до стопроцентного финансирования закупки оборудования»,— уточняет господин Шибанов. По его словам, доступ к выдаче заказов в салонах «МегаФона» получат до 7,5 тыс. интернет-магазинов, в том числе крупнейшие участники рынка, включая AliExpress.

С июля проект по установке постаматов в «МегаФоне» запускает компания PickPoint, рассказала “Ъ” ее гендиректор Надежда Романова. «Потенциально мы можем говорить об использовании 200 магазинов сети»,— уточнила она. Всего у «МегаФона» более 4 тыс. салонов.

Пункты выдачи заказов уже развивают конкуренты «МегаФона». Так, в салонах МТС с 2014 года работают пункты выдачи заказов интернет-магазина Ozon. В дальнейшем МТС не исключает сотрудничества с другими сетями и маркетплейсами, отметили в компании.

«Вымпелком» (розничная сеть «Билайн») с 2018 года также развивает сеть постаматов и пунктов выдачи заказов с Ozon, сейчас они работают более чем в 40 салонах. Пункты выдачи заказов также открыты совместно с DPD и Boxberry более чем в 400 салонах «Билайн». К концу 2019 года компания увеличит количество пунктов выдачи заказов до 1,5 тыс., сообщил ее представитель.

В салонах Tele2 работают пункты выдачи интернет-заказов AliExpress. Проект реализуется с 2017 года совместно с PickPoint и покрывает примерно 300 магазинов оператора. В третьем квартале 2019 года Tele2 планирует расширить число салонов с постаматами и пунктами выдачи до 1 тыс., в них можно будет получать товары не только с AliExpress, но и из других магазинов.

Объединенная сеть «Связной—Евросеть» в августе 2018 года запустила курьерскую доставку товаров партнеров, включая Lamoda и Ozon. В компании говорят, что видят «устойчивый спрос на эти сервисы».

Всего в России около 7 тыс. постаматов. По оценке PickPoint, к 2023 году их число достигнет 20–25 тыс., а объем доставляемых через них заказов будет составлять 20–25% от общего числа. У Ozon в общем объеме доставки за последний год доля постаматов выросла в шесть раз, говорит PR-директор ритейлера Мария Заикина.

Главный вызов в подобном проекте — стоимость аренды и размеры помещений, считает директор по стратегии группы Qiwi Алексей Рассказов. Если эти вопросы удастся эффективно решить, то через пять лет «МегаФон» может занять 10% рынка по количеству точек выдачи, прогнозирует он.

Розничная сеть «МегаФона» может быть интересна с точки зрения пунктов выдачи заказов, но для развития сети постаматов необходимо обеспечивать стабильно высокий трафик, отмечает сооснователь Data Insight Федор Вирин. «Если "МегаФон" получит и трафик магазинов, подключенных к PickPoint, и трафик AliExpress, это может быть эффективный проект»,— считает он. Кроме того, в перспективе позволит увеличить трафик посылок для розницы «Мегафона» совместное предприятие, которое оператор создает с Alibaba Group (владеет AliExpress), Mail.ru Group и Российским фондом прямых инвестиций, уверен господин Вирин. В самом AliExpress отметили, что постоянно расширяют пул партнеров.

Юлия Тишина