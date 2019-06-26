Депутаты решили загасить

Депутаты уфимского горсовета сегодня планируют рассмотреть поправки в городские правила благоустройства, чтобы обязать рекламщиков соблюдать СанПиН при размещении световой рекламы — вывесок, видеоэкранов и медиафасадов в темное суток. Инициатором поправок стал предприниматель Артур Хазигалеев («Патриоты России»), по словам которого, горожане часто жалуются на то, что световая реклама мешает им спать. На перенастройку носителей рекламщикам дают полгода. Опрошенные „Ъ“ участники рынка не видят больших проблем с переходом на новые правила.

Горсовет Уфы намерен ужесточить требования к размещению световой рекламы на улицах города. В правила благоустройства вносятся поправки: владельцев световых вывесок, мониторов и экранов обяжут в темное время суток уменьшать их яркость в соответствии с разделом «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» СанПиНов 2010 года.

Ранее правила обязывали рекламщиков лишь содержать рекламные конструкции в чистоте и подсвечивать их в темное время суток.

Поправки также вносятся в правила размещения рекламных конструкций, утвержденные в Уфе в 2009 году. Согласно новой редакции, световые вывески должны иметь «немерцающий, приглушенный свет» и не создавать прямых направленных лучей в окна жилых помещений. Владельцам светодиодных табло предписано учитывать архитектурные особенности зданий, чтобы размеры конструкций не превышали размера фасада.

Вечером и ночью рекламщиков обяжут регулировать яркость видеоэкранов, медиафасадов и светодиодных экранов в соответствии с «функциональным назначением окружающей застройки».

Проект поправок внес депутат, предприниматель Артур Хазигалеев («Патриоты России»). Он сообщил „Ъ“, что получает много жалоб от жителей округа на световую рекламу, например, у ипподрома «Акбузат», которая мешает спать по ночам. «Большинство крупных городов России уже отрегулировали этот вопрос»,— отметил депутат. Проект поправок, по его словам, поддержан во всех комиссиях совета.

Новые правила планируют ввести с 1 января 2020 года.

Кодекс об административных правонарушениях республики предусматривает за нарушение правил благоустройства штраф для юридических лиц в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

В МКУ «Городская реклама» отнеслись к поправкам с воодушевлением. В настоящее время штрафы за несоблюдение нормативов рекламщиками может накладывать только Роспотребнадзор. Поправки в правила благоустройства позволят накладывать штрафы членам административных комиссий, отметил заместитель директора Руслан Асанов.

Опрошенные „Ъ“ рекламные компании в целом отнеслись к нововведению спокойно. «Рынок рекламы на экранах в Уфе относительно новый, конструкции у всех современные, на них можно регулировать яркость. Мы все свои экраны привели в соответствие с СанПиНами и меняем яркость в зависимости от времени суток»,— сообщила представитель Gallery Елена Смирнова. Она полагает, что жалобы чаще всего относятся к вывескам на фасадах зданий.

В то же время представитель компании «Акцент» Марина Соловьева говорит, что «есть экраны, которые работают на дешевом программном обеспечении, у них трудно настроить яркость». «У нас с этим проблем нет, но если поступают обращения, мы настраиваем так, чтобы никому не мешало»,— отметила она.

По мнению директора рекламного агентства «Неон-лайт-Уфа» (специализируется на изготовлении световых, неоновых вывесок) Эльвиры Журавлевой, под замену попадут старые световые вывески, где яркость не регулируется. «Скорее всего, это коснется в первую очередь бегущих строк, прожекторов и аналогичных носителей»,— предположила она.

Представитель агентства наружной рекламы «Заметно» Руслан Гилязетдинов отметил, что при изготовлении вывесок используются светодиоды, которые прошли сертификацию в России и поэтому «не могут светить как-то неправильно». Регулировать, полагает он, нужно не столько яркость рекламного носителя, сколько угол расположения к жилым домам. Что касается яркости рекламных вывесок, то, по его оценке, стоимость диммера, позволяющего ее регулировать, варьируется от 200 до 10 тыс. руб.

Дарья Кучеренко