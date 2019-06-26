Обналичка ушла в суд

В Краснодаре будут судить обвиняемых в участии в преступном сообществе, оказывавшем местным бизнесменам услуги по обналичиванию денег. Как считает следствие, фигуранты уголовного дела создали более 80 фирм-однодневок, через которые якобы было «отмыто» более 3,9 млрд руб. Юрлица заключали с членами сообщества фиктивные договоры на куплю-продажу оборудования и техники, после чего деньги перечислялись на счета компании и обналичивались. Услуга стоила 5–6% от проводимой через систему суммы. Всего по делу проходят 16 человек, двоих из них следствие считает создателями организованной группы. Санкции инкриминируемых им статей предполагают до 20 лет лишения свободы.

В Прикубанский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу передано уголовное дело в отношении преступного сообщества, на протяжении трех с половиной лет занимавшегося, по данным следствия, обналичиванием денежных средств. Региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 16 предполагаемых членов ОПГ. Они обвиняются в организации и участии в преступном сообществе (ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ), изготовлении и сбыте поддельных кредитных карт и платежных документов (ч. 1, 2 ст. 187 УК РФ), незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере (п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), а также незаконном образовании юридического лица (п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 173.1 УК).

По версии следствия, незаконную деятельность предполагаемые преступники вели с 11 марта 2014 года по 7 ноября 2017-го. Создатели ОПГ, по информации СУ СКР по краю,— имеющий опыт руководящей работы в коммерческих организациях 33-летний житель Краснодара и его 35-летний подельник. В дальнейшем они якобы вовлекли в организацию еще 14 человек из числа жителей Краснодарского края, Республики Северная Осетия, а также города Москвы и неких неустановленных лиц.

Как рассказали в прокуратуре Краснодарского края, находясь в Краснодаре, злоумышленники незаконно создали через подставных лиц более 80 фирм-однодневок, через которые «отмывалась» наличность. Кроме того, следствие считает, что они осуществляли банковскую деятельность без регистрации и лицензии, в случаях, когда она была обязательна. Всего обвиняемым вменяют обналичивание 3,9 млрд руб.

«К этим людям обращались бизнесмены и компании, которые во избежание вопросов от налоговой службы хотели обналичить денежные средства. Они заключали с обвиняемыми фиктивные сделки, в том числе на продажу или покупку какого-нибудь оборудования, компьютерной техники и так далее. После чего деньги переводились на счета фирм-однодневок и обналичивались. Условно говоря, с 1 млн рублей обвиняемые брали комиссию в 60 тыс. В целом вознаграждение составляло от 5% до 6% в зависимости от суммы»,— рассказал “Ъ-Кубань” источник в правоохранительных органах. По его данным, в преступной группировке была четкая иерархическая структура, которая подчинялась двум руководителям. Остальные обвиняемые, по словам источника, привлекались в фирмы в качестве обычных клерков на заработную плату 30–50 тыс. руб.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники ОБЭП и ПК УМВД по городу Краснодару. Организаторов ОПГ после задержания поместили под стражу. В отношении остальных фигурантов уголовного дела были избраны меры пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде и надлежащем поведении. На имущество обвиняемых (в том числе, на дорогостоящие транспортные средства и недвижимость) наложен арест.

Как стало известно “Ъ-Кубань”, организаторами преступного сообщества по обналичиванию денег считаются 33-летний Антон Романенко и 35-летний Антон Лихтинов. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», господин Романенко — совладелец ООО «Три А» (33,33% доли в УК), специализирующемся на аренде и управлении имуществом, а также ЗАО «Эталон холдинг» (25% доли в УК), занимающегося оказанием финансовых услуг. Антон Лихтинов также владеет 33,33% доли в УК в ООО «Три А» и 25% — в ЗАО «Эталон холдинг». Кроме того, за Романенко значится участие в ликвидированных компаниях ООО «Эталон-групп» (в состоянии банкротства), ООО «Монтажпроект», ООО «Агро холдинг» и ООО «Абсолют-Юг». Лихтинов фигурировал в качестве совладельца ООО «Агро холдинг» и ООО «ТД ААС».

Как рассказали в прокуратуре края, санкция, грозящая обвиняемым за наиболее тяжкое из преступлений (создание преступного сообщества) предусматривает наказание 12–20 лет лишения свободы. За участие в преступном сообществе фигурантам уголовного дела грозит 5–10 лет колонии.

Дмитрий Михеенко