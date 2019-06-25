На УПРАВИС ищут управу

Ответчик по делу о нарушении прав авторов при использовании изображения памятников основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину и уральскому писателю Дмитрию Мамину-Сибиряку в путеводителе подал встречный иск. По его мнению, истец — ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС) — не имеет исключительные права на произведения, так как заключила договор только с одним автором, а над памятниками работала группа людей.



Свердловский арбитражный суд провел очередное заседание по иску УПРАВИС кпрезиденту краеведческого фонда «Наш Урал» Марине Чеботаевой.По мнению истца, она нарушила авторские права, использовав фотографии памятников Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину, а также Дмитрию Мамину-Сибиряку в путеводителе «Наш Екатеринбург» (тираж — 1,5 тыс. экземпляров). Как считает УПРАВИС, исключительные права на произведения принадлежат автору памятника Татищеву и де Геннину Петру Чусовитину, а на памятник Мамину-Сибирякунаследнице автора Андрея Антонова —Татьяне Колпаковой. С ними у ассоциации заключены договоры. УПРАВИС требует с ответчика 40 тыс. руб.

УПРАВИС зарегистрировано в 2008 году в Москве. Организация занимается управлением и защитой прав фотографов, художников, скульпторов и других авторов (их наследников) произведений изобразительного искусства. Бывшие директоры ассоциации Александр Сухотин и Денис Лукашин сейчас являются гендиректором ООО «Российское авторское общество» и совладельцем ООО «Арт консалтинг» соответственно.

На заседании суда выяснилось, что представитель госпожи Чеботаевой юрист Евгений Дедков подал встречный иск к УПРАВИС.Он просит признать недействительными договоры о передаче полномочий по управлению исключительными правами на произведения. «Спорные произведения созданы не одним автором, а авторскими коллективами. Поскольку все соавторы не заключали договор с УПРАВИС, он является ничтожным. Поэтому ассоциация не может представлять их интересы»,— рассказал он. Суд объявил перерыв до 25 июля. Отметим, на этаже арбитражного суда, где проходило заседание, висит картина с изображением памятника Татищеву и де Геннину.

Памятник основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Геннинубыл установлен в 1998 году на площади Труда. Скульптор — Петр Чусовитин, архитекторы — Герман Дубровин и Алексей Овечкин. Подрядчиком по созданию объекта выступал творческо-производственный комбинат Екатеринбурга.

Памятник писателю Дмитрию Мамину-Сибиряку установлен в 1987 году на проспекте Ленина на плотине Городского пруда. Скульптор — Андрей Антонов, архитектор — Борис Демидов.

Как ранее писал “Ъ-Урал”, в ходе процесса выяснилось, что права на памятники не принадлежат Екатеринбургу. Сейчас администрация города участвует в деле в качестве третьего лица. В мэрии отказались как-либо комментировать процесс. Однако господин Дедков отметил, что администрация поддерживает позицию ответчика в той части, что действующее «законодательство предусматривает возможность свободного использования изображений произведений скульптуры как элементов композиции садово-паркового искусства, которые находятся в местах свободного посещения».

Свердловский арбитражный суд ранее частично удовлетворил два аналогичных иска от УПРАВИС к издательскому дому «ФестХэнд» и компании«Евразия». В первом случае суд взыскал с ответчика 10 тыс. руб. за использование фото памятника Татищеву и де Геннину в изданном в 2017 году путеводителе «Свердловская область» (входит в серию «Репейник.Цепляйся к лучшему»). Во втором — 70 тыс. руб. за воспроизведение изображения памятника на упаковке набора шоколадных конфет «Современный Екатеринбург».

Мария Арабей