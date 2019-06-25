Воскресенский Новодевичий монастырь в Петербурге отремонтируют почти за 200 млн рублей

ООО «Возрождение Петербурга» выиграло конкурс на выполнение реставрационных работ в Воскресенском Новодевичьем монастыре. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Общий объем инвестиций составит 199,5 млн рублей. Заказчиком выступило ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации».

В рамках проведение ремонтно-реставрационных работ будут восстановлены интерьер и фасады монастыря, заменены и проложены внутренние инженерные сети, противопожарные и коммунальные системы, охранная сигнализация.