Центру Verba Mayr присвоена категория «пять звезд»

Загородный гостиничный комплекс «Центр здоровья Verba Mayr» получил высшую оценку в категории «Дома отдыха и пансионаты», это означает, что качество оказываемых Verba Mayr услуг, оснащение и персонал центра соответствуют уровню лучших отелей мира, работающих в сегменте Medicine & SPA. Эта категория пока является новой для России, но широко известна в Европе и Америке.

В центре 68 номеров категорий Suite Deluxe, Junior Suite и Comfort Single и Double. Сама гостиница расположена в живописном месте в ближайшем Подмосковье: чистый воздух, сосновый лес, спа-комплекс с бассейном с артезианской водой делают Verba Mayr хорошим местом для отдыха и восстановления. Акцент в центре делается на услуги в области диетологии, медицинской косметологии, иммунологии, эндокринологии, кардиологии, мужского и женского здоровья, восстановления опорно-двигательного аппарата.