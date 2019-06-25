Суд сократил срок домашнего ареста Анастасии Шевченко

Ростовский областной суд сократил срок домашнего ареста активистке «Открытой России» Анастасии Шевченко, об этом „Ъ-Юг“ сообщили в пресс-службе суда.

Ранее Ленинский районный суд Ростова продлил домашний арест Анастасии Шевченко до 17 сентября. Облсуд сократил срок меры пресечения до 20 июля. Как пояснили в суде, апелляцию подавала сторона защиты.

Напомним, активистка «Открытой России» ростовчанка Анастасия Шевченко стала первой в России обвиняемой по уголовному делу о работе «нежелательных» организаций. С 23 января 2019 года она находится под домашним арестом. Активистке запрещено выходить из дома, пользоваться интернетом и общаться с кем-либо кроме близких родственников.

Кристина Федичкина