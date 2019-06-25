«Культурные нормативы» появятся в школьной программе с 1 сентября

Школьную программу с 1 сентября дополнят «культурными нормативами», сообщил секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам правительственной комиссии по делам несовершеннолетних. Программу «Культурные нормативы школьников» совместно разрабатывали Минкульт и Минпросвещения. Планируется, что нормативы помогут привлечь внимание школьников к культуре РФ. Участие в программе будет на добровольной основе.

«Новая программа предоставит молодым людям дополнительные возможности по ознакомлению с художественными шедеврами, произведениями литературы, музыки и театральными постановками»,— говорится в сообщении.

О том, что в школьную программу планируется внести «культурные нормативы», стало известно в феврале. Тогда министр культуры Владимир Мединский сообщил, что за год учащиеся должны будут посетить несколько выставок, спектаклей и кинопоказов, а затем поделиться впечатлениями в специальном культурном дневнике.

Межведомственная программа заработает с 1 сентября 2019 года в 8 пилотных регионах: Татарстан, Коми, Ставропольский край, Тульская, Ярославская, Пензенская, Саратовская и Новосибирская области.

Подробнее о «культурных нормативах» — в материале “Ъ” «Школы отправляют в культпоход».