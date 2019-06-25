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Смотрите, кто пришёл: Грант Косян и Алексей Доспехов (отдел спорта “Ъ”)

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Анна Курак, слушатель 12 потока Академии журналистики “Ъ”:

«Острые, а порой и „злые“ в некотором смысле заметки — то, что доктор прописал в спортивную рубрику. Материалы обязательно должны высвечивать проблемы“, – уверены заведующий отделом спорта „Коммерсанта“ Грант Косян и его заместитель Алексей Доспехов.

– Наша тема — это не место „цеховой“ солидарности. В спорте есть победители, а есть проигравшие. Третьего не дано“.

Журналисты рассказали слушателям Академии о феномене современного бокса и магнетических фамилиях, которые гарантируют материалам на сайте рекордное количество просмотров.

Как писать о спорте в деловом издании? Акцентируйтесь на темах на стыке спорта и политики, спорта и бизнеса. И не ошибетесь. „На выборах президента Федерации конного спорта разгораются такие страсти! За ними наблюдать не менее интересно, чем за выборами в Госдуму. Возмущенная „конная общественность“ - это вам не шутки!“ — поделился Алексей Доспехов.

„Академисты“ не упустили возможность задать вопросы и о допинговых скандалах. Позиция отдела спорта “Ъ” ожидаемо оказалась твердой: на страницах газеты есть место только правде, какой бы неприятной она не казалась на первый взгляд».

Обучение в Академии журналистики «Коммерсантъ» при поддержке ПАО «ГМК Норильский Никель» бесплатное.

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