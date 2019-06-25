Сергей Левченко вступился за арестованного министра лесного комплекса

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил обращение уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой в связи с арестом министра лесного комплекса региона Сергея Шеверды, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Аналогичное обращение отправлено и в адрес уполномоченного по правам человека в Иркутской области Виктору Игнатенко. Как сообщает пресс­служба главы региона, в документе господин Левченко «выразил чрезвычайную обеспокоенность ситуацией». Напомним, господина Шеверду обвиняют в причастности к вырубкам леса в природном заказнике «Туколонь» на севере области, где, как полагает следствие, под видом санитарных рубок был заготовлен реликтовый лес. Министра задержали 6 июня в московском аэропорту Шереметьево, когда тот с семьей собирался вылететь на отдых в Сочи. На следующий день Кировский райсуд Иркутска по ходатайству следствия арестовал чиновника на два месяца. «Предъявленное обвинение противоречит фактическим обстоятельствам, так как обоснованность и законность проведения санитарно­оздоровительных мероприятий в виде сплошной рубки лесных насаждений в заказнике „Туколонь“ объективно подтверждается всеми имеющимися документами. Назначение санитарной рубки основывалось на предписании ФБУ „Рослесозащита“ и, самое главное, на законодательстве РФ»,— написал господин Левченко омбудсменам. Он попросил их взять расследование дела Сергея Шеверды на личный контроль.

Екатерина Еременко