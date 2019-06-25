Смотрите, кто пришёл: Сергей Вишневский и Юрий Черкасов (Фотослужба “Ъ”)

Татьяна Масленникова, слушатель 12 потока Академии журналистики Ъ:

«Интереснее, когда люди „живые“, когда они не думают о том, как выглядят со стороны, – это и есть основа фотографической политики ИД «Коммерсантъ».

Со слушателями Академии журналистики “Ъ” встретились специалисты аппарата фотослужбы ИД „Коммерсантъ“ — Сергей Вишневский (руководитель аппарата) и Юрий Черкасов (исполнительный директор аппарата).

Сотрудники фотослужбы рассказали о ценности „момента“ и качества фотоизображения в журналистике, а также о принципах работы фотослужбы ИД „Коммерсантъ“.

Юрий Черкасов совершил вместе с „академиками“ экскурс в историю зарождения и развития профессиональной фотоиллюстрации.

Журналисты не только узнали о формировании первого в России профессионального фотоагентства „Примус“, вся деятельность которого была связана с газетой „Коммерсантъ daily“, но и смогли увидеть ее первые выпуски.

Сергей Вишневский, говоря о концептуальных расхождениях журналистов и фотокорреспондентов, утверждает, что „даже самый изощрённый текст через 5 лет забудется, а картинка останется“. Читатели интуитивно запоминают материал лишь по яркой и „цепляющей глаз“ фотографии.

Найти профессионального бильд-редактора, по словам Сергея Вишневского, задача не из лёгких. Бильд-редактуре невозможно научить! Это должен быть человек, интуитивно чувствующий запрос аудитории, способный из огромного числа фотографического материала подобрать наиболее подходящий визуальный ряд.

Отвечая на вопрос журналистов про технологические веяния и стилистике построения кадра в “Ъ”, Сергей Вишневский заявляет: „Никогда технологии „не убьют“ профессионализм. Фотокорреспонденты „Коммерсанта“ не ограничены рамками сделать кадры „сверху-снизу-сбоку“. Мы работаем только с профессионалами, которые сами в состоянии выстроить концепцию съемки. Сделать тысячу фотографий — не профессионально. Профессионал сделает пару кадров, но они будут качественными“.

„Одним из определяющих факторов успеха профессионального фотографа является способность быть в полной „боевой“ готовности в нужное время и в нужном месте!“, и в этом фотослужба ИД «Коммерсантъ» весьма преуспевает.