Рейтинг инвестиционной привлекательности «Топ-100 российских здравниц» за 2018 год

Место в рейтинге Интегральный показатель Край Наименование санатория Масштаб Эффективность Инвестпотенциал 1 0,819512305 Краснодарский край ООО Санаторий Заполярье (ООО Санаторий Заполярье) 3 4 12 2 0,789460644 Башкортостан АО Санаторий Янган-Тау (АО Санаторий Янган-Тау) 4 2 63 3 0,728643560 Алтайский край АО Курорт Белокуриха (АО Курорт Белокуриха) 2 25 56 4 0,6939 Межрегиональная группа Сеть санаториев АО РЖД-ЗДОРОВЬЕ (АО РЖД-ЗДОРОВЬЕ) 1 85 58 5 0,651982875 Ставропольский край ООО Санаторий Плаза(ООО Санаторий Плаза) 8 8 17 6 0,623646662 Алтайский край Санаторий Россия (АО Санаторий Россия) 7 17 66 7 0,617250379 Карелия ЗАО Лечебно-профилактическое учреждение естественного оздоровления Клиника Кивач (ЗАО Клиника Кивач) 9 14 24 8 0,607834479 Краснодарский край ООО Санаторно-курортный комплекс Знание (ООО СКК Знание) 19 1 41 9 0,604623161 Пермский край ЗАО Курорт Усть-Качка (ЗАО Курорт Усть-Качка) 6 73 59 10 0,595387875 Краснодарский край ООО Корпоративный центр оздоровления СИБУР-Юг (ООО КЦО СИБУР-Юг) 17 3 4 11 0,59330277 Краснодарский край ООО Курортный комплекс Молния Ямал (ООО Молния Ямал) 11 18 38 12 0,588663664 Межрегиональная группа ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии Министерства здравоохранения РФ (Федеральное государственное бюджетное учреждение Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии Министерства здравоохранения РФ ) 5 100 7 13 0,557818058 Новгородская область АО Курорт Старая Русса (АО Курорт Старая Русса) 13 19 23 14 0,544942235 Алтайский край ООО Санаторий Алтай-West (ООО Санаторий Алтай-West) 14 13 83 15 0,542828973 Краснодарский край Medical Spa Hotel Rosa Springs 4* (ООО Санаторий Роза Хутор) 20 7 33 16 0,537091317 Краснодарский край АО Адлеркурорт (АО Адлеркурорт) 12 36 13 17 0,534355173 Пермский край ЗАО Курорт Ключи (ЗАО Курорт Ключи) 18 11 52 18 0,527244446 Ставропольский край ЛПУ Базовый санаторий Виктория (СКРЦ) (ЛПУ Базовый санаторий Виктория (СКРЦ)) 10 55 29 19 0,519724438 Татарстан Санаторий Бакирово (ЛПЧУП Санаторий Бакирово) 26 6 82 20 0,497887574 Алтайский край ООО Санаторий Родник Алтая (ООО Санаторий Родник Алтая) 23 12 89 21 0,489331201 Башкортостан ООО Санаторий Красноусольск (ООО Санаторий Красноусольск) 25 15 64 22 0,480470143 Краснодарский край АО Пансионат Бургас (АО Пансионат Бургас) 29 16 45 23 0,466035007 Ставропольский край Профессиональная санаторно-курортная компания Машук-Аква-Терм (ООО ПСКК Машук-Аква-Терм) 39 10 30 24 0,464354875 Ставропольский край ООО Санаторий Центросоюз-Кисловодск (ООО Санаторий Центросоюз-Кисловодск) 21 28 26 25 0,461746654 Калининградская область ООО Санаторий Янтарный берег (ООО Санаторий Янтарный берег) 24 24 74 26 0,457102569 Республика Крым Федеральное государственное бюджетное учреждение Сакский ВКС им. Н.И. Пирогова Министерства обороны России (ФГБУ Сакский ВКС им. Н.И. Пирогова Минобороны России) 15 49 85 27 0,449344865 Башкортостан ООО Санаторий Танып (ООО Санаторий Танып РБ) 60 5 42 28 0,432446965 Новосибирская область ООО Санаторий Озеро Карачи (ООО Санаторий Озеро Карачи) 41 22 16 29 0,423752187 Псковская область ЛПУ Санаторий Хилово (ЧЛПУ Санаторий Хилово) 30 35 62 30 0,421076762 Ставропольский край Филиал ПАО РКК Энергия -Санаторий Крепость (Филиал ПАО РКК Энергия -Санаторий Крепость) 32 38 3 31 0,419828875 Республика Крым Санаторий Славутич (ООО Санаторий Славутич) 33 41 1 32 0,413105700 Ставропольский край ЛПУП Санаторий им. М.Ю. Лермонтова (ЛПУП Санаторий им. М.Ю. Лермонтова) 28 48 51 33 0,407563208 Башкортостан ГУП санаторий Якты-Куль РБ (ГУП санаторий Якты-Куль РБ) 76 9 60 34 0,404632967 Республика Крым ООО НЦП и ДП и РИ (ООО Национальный центр параолимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитиации инвалидов) 16 96 34 35 0,401137899 Краснодарский край АО Санаторий Зеленая роща (АО Санаторий Зеленая роща) 36 31 70 36 0,393314740 Москва Курорт Красная Пахра (ООО Курорт Красная Пахра) 49 26 55 37 0,389486906 Краснодарский край АО Клинический санаторий Металлург (АО Клинический санаторий Металлург) 54 20 95 38 0,387265409 Ульяновская область АО Ульяновсккурорт (АО Ульяновсккурорт) 22 83 73 39 0,386204405 Ставропольский край Амакс санаторий Шахтер (ОАО Ордена Знак почета Санаторий Шахтер) 43 37 49 40 0,383506178 Краснодарский край ОАО Санаторий Голубая даль (ОАО Санаторий Голубая даль) 38 42 46 41 0,382025943 Ставропольский край ЛПУП Санаторий РОДНИК (ЛПУП Санаторий РОДНИК) 27 81 50 42 0,369338931 Татарстан Лечебно-профилактическое частное учреждение профсоюзов санаторий Шифалы- су (целебная вода) Ижминводы (Лечебно-профилактическое частное учреждение профсоюзов санаторий Шифалы- су (целебная вода) Ижминводы) 51 33 67 43 0,363560704 Республика Крым ООО Санаторий Орен-Крым (ООО Санаторий Орен-Крым) 48 44 65 44 0,363514010 Свердловская область Частное учреждение Санаторий-профилакторий Леневка (ЧУ Санаторий-профилакторий Леневка) 69 23 91 45 0,360070054 Краснодарский край АО Санаторий Голубая волна (АО Санаторий Голубая волна) 34 67 92 46 0,354430111 Ивановская область ООО Курорт Оболсуново 68 29 68 47 0,353440167 Красноярский край ООО Санаторий-профилакторий Березка (ООО Санаторий-профилакторий Березка) 71 21 97 48 0,351737841 Республика Крым Филиал детский оздоровительный лагерь Мандарин (ООО Компания Черномор филиал ДОЛ Мандарин) 45 78 9 49 0,350782165 Московская область Федеральное государственное бюджетное учреждение Многофункциональный комплекс Министерства финансов Российской федерации (ФГБУ МФК Минфина России) 46 79 6 50 0,350173342 Ставропольский край Лечебно-профилактическое учреждение санаторий Эльбрус (Лечебно-профилактическое учреждение санаторий Эльбрус) 47 57 72 51 0,347875558 Ставропольский край ЗАО Санаторий Родник (ЗАО Санаторий Родник) 52 63 11 52 0,347003893 Ивановская область ООО Санаторий имени Станко (ООО Санаторий имени Станко) 55 53 39 53 0,346247222 Республика Крым ФБЛПУ Санаторий Днепр ФНС России (ФБЛПУ Санаторий Днепр ФНС России) 35 92 18 54 0,345136792 Башкортостан ООО санаторий Юматово (ООО санаторий Юматово) 67 34 80 55 0,342301762 Свердловская область ГАМУ СО Областной специализированный Центр медицинской реабилитации Санаторий Руш (ГАМУ СО ОСЦМР Санаторий Руш 63 62 2 56 0,340266714 Челябинская область ОАО Санаторий Урал, Челябинская область (ОАО Санаторий Урал) 53 68 21 57 0,339313661 Ульяновская область ООО Санаторий Радон(ООО Санаторий Радон ) 94 27 15 58 0,331134879 Иркутская область Санаторий Электра (ООО Санаторий Электра Гранд Байкал) 65 65 8 59 0,329336177 Московская область ПАО РКК Энергиясанаторий-профилакторий Подлипки (ПАО РКК Энергиясанаторий-профилакторий Подлипки) 89 39 5 60 0,329005787 Владимирская область АО Санаторий Русский лес (АО Санаторий Русский лес) 85 46 10 61 0,328796470 Ставропольский край ОАО Санаторий Бештау (ОАО Санаторий Бештау) 57 69 40 62 0,326846093 Республика Крым Государственное бюджетное учреждение Республики Крым Санаторий для детей и детей с родителями Чайка им. Гелиловичей (ГБУ Республики Крым Санаторий для детей и детей с родителями Чайка им. Гелиловичей) 80 40 81 63 0,326787078 Адыгея Ваша Личная Здравница Лаго-Наки (ЗАО Терминал) 72 50 36 64 0,32069784 Свердловская область ООО Триумф (ООО Триумф) 44 87 87 65 0,319790687 Псковская область ЛПУ Голубые озера (ЧЛПУ Голубые озера) 62 64 54 66 0,317452144 Республика Крым Санаторий Сосновая Роща (ООО Санаторий Сосновая Роща) 50 88 28 67 0,316188797 Московская область АО Санаторий Истра (АО Санаторий Истра) 82 59 14 68 0,315910286 Свердловская область ООО УЗ Нсерги (ООО УЗ Нижние Серги 96 32 31 69 0,315810350 Ставропольский край ЛПУ санаторий Дубрава (ЛПУ санаторий Дубрава) 56 80 48 70 0,313575829 Красноярский край ООО Санаторий-профилакторий Юбилейный Горно-химического комбината (ООО Санаторий-профилакторий Юбилейный Горно-химического комбината) 77 58 44 71 0,313259543 Самарская область ФГБУЗ МРЦ Сергиевские минеральные воды ФМБА РФ (ФГБУЗ МРЦ Сергиевские минеральные воды ФМБА РФ) 42 97 69 72 0,311879801 Алтайский край Курортный отель Беловодье (ООО Отель Беловодье) 90 43 27 73 0,310939957 Татарстан ЗАО Санаторий Радуга (ЗАО Санаторий Радуга ) 84 54 43 74 0,310617979 Ярославская область ЗАО Санаторий имени Воровского (ЗАО Санаторий имени Воровского) 64 75 37 75 0,309541467 Свердловская область Санаторий-профилакторий Талица (Санаторий-профилакторий Талица Дирекции Свердловской ж/д филиала ОАО РЖД) 73 52 94 76 0,308853827 Татарстан АО Санаторий Крутушка (АО Санаторий Крутушка) 79 66 25 77 0,306087483 Пензенская область ООО санаторий Надежда (ООО санаторий Надежда) 87 60 19 78 0,305052717 Краснодарский край ОАО Санаторий Магадан (ОАО Санаторий Магадан) 37 93 98 79 0,304449879 Кировская область ООО Санаторий Лесная Новь (ООО Санаторий Лесная Новь им.Ю.Ф. Янтарева) 75 71 57 80 0,304115554 Ставропольский край ОАО Санаторий Джинал (ОАО Санаторий Джинал) 61 77 78 81 0,300003624 Краснодарский край ПРИМОРЬЕ GRAND RESORT HOTEL (АО Пансионат с лечением Приморье) 31 47 100 82 0,294453252 Свердловская область ГАУ СО Профилакторий Юбилейный (ГАУ СО Профилакторий Юбилейный) 99 45 20 83 0,294321506 Свердловская область ООО Оздоровительно- спортивный комплекс Сосновый бор (ООО ОСК Сосновый бор) 91 56 35 84 0,293979970 Иркутская область Санаторий Нукутская мацеста (ОГБУЗ санаторий Нукутская мацеста) 100 30 86 85 0,292086091 Ставропольский край ООО Санаторий ПлазаСПА (ООО Санаторий ПлазаСПА) 40 82 99 86 0,291456207 Владимирская область СЛПУ Санаторий им.Абельмана (СЛПУ Санаторий им.Абельмана) 83 70 88 87 0,290934548 Ставропольский край Клинический санаторий Пятигорский Нарзан (ООО Машук) 74 72 93 88 0,288470455 Рязанская область ООО Санаторий Старица (ООО Санаторий Старица) 81 74 75 89 0,286765063 Омская область ОАО Санаторий-профилакторий Коммунальник (ОАО Санаторий-профилакторий Коммунальник) 59 94 71 90 0,280277472 Воронежская область ООО Клинический санаторий имени Горького (ООО Клинический санаторий имени Горького) 58 98 79 91 0,276550492 Свердловская область АО РУСАЛ-Урал, РУСАЛ Каменск-Уральский, санаторий-профилакторий Каменный пояс (АО РУСАЛ-Урал, РУСАЛ Каменск-Уральский, санаторий-профилакторий Каменный пояс ) 93 61 90 92 0,274897106 Ставропольский край Лечебно-профилактическое учреждение Санаторий имени Анджиевского (ЛПУ Санаторий им. Анджиевского) 78 91 53 93 0,272044123 Удмуртская Республика ООО Санаторий Ува (ООО Санаторий Ува) 70 95 77 94 0,268376556 Самарская область МАООУ Пансионат Радуга (МАООУ Пансионат Радуга) 88 90 32 95 0,266648480 Республика Саха (Якутия) ГБУ Санаторий Бэс Чагда Республики Саха (Якутия) (ГБУ Санаторий Бэс Чагда Республики Саха (Якутия) 95 51 96 96 0,26507102 Московская область АО Клинический санаторий Валуево (АО Клинический санаторий Валуево) 66 99 76 97 0,264994936 Алтайский край ЗАО Санаторий Сосновый бор (ЗАО Санаторий Сосновый бор) 86 89 84 98 0,262070406 Свердловская область ООО У трех пещер (ООО У трех пещер) 97 76 47 99 0,261856424 Чувашская Республика АО Санаторий Надежда (АО Санаторий Надежда) 92 84 61 100 0,2528 Оренбургская область ООО Санаторий Бузулукский Бор (ООО Санаторий Бузулукский Бор ) 98 86 22