Рейтинг инвестиционной привлекательности «Топ-100 российских здравниц» за 2018 год

|1
|0,819512305
|Краснодарский край
|ООО Санаторий Заполярье (ООО Санаторий Заполярье)
|3
|4
|12
|2
|0,789460644
|Башкортостан
|АО Санаторий Янган-Тау (АО Санаторий Янган-Тау)
|4
|2
|63
|3
|0,728643560
|Алтайский край
|АО Курорт Белокуриха (АО Курорт Белокуриха)
|2
|25
|56
|4
|0,6939
|Межрегиональная группа
|Сеть санаториев АО РЖД-ЗДОРОВЬЕ (АО РЖД-ЗДОРОВЬЕ)
|1
|85
|58
|5
|0,651982875
|Ставропольский край
|ООО Санаторий Плаза(ООО Санаторий Плаза)
|8
|8
|17
|6
|0,623646662
|Алтайский край
|Санаторий Россия (АО Санаторий Россия)
|7
|17
|66
|7
|0,617250379
|Карелия
|ЗАО Лечебно-профилактическое учреждение естественного оздоровления Клиника Кивач (ЗАО Клиника Кивач)
|9
|14
|24
|8
|0,607834479
|Краснодарский край
|ООО Санаторно-курортный комплекс Знание (ООО СКК Знание)
|19
|1
|41
|9
|0,604623161
|Пермский край
|ЗАО Курорт Усть-Качка (ЗАО Курорт Усть-Качка)
|6
|73
|59
|10
|0,595387875
|Краснодарский край
|ООО Корпоративный центр оздоровления СИБУР-Юг (ООО КЦО СИБУР-Юг)
|17
|3
|4
|11
|0,59330277
|Краснодарский край
|ООО Курортный комплекс Молния Ямал (ООО Молния Ямал)
|11
|18
|38
|12
|0,588663664
|Межрегиональная группа
|ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии Министерства здравоохранения РФ (Федеральное государственное бюджетное учреждение Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии Министерства здравоохранения РФ )
|5
|100
|7
|13
|0,557818058
|Новгородская область
|АО Курорт Старая Русса (АО Курорт Старая Русса)
|13
|19
|23
|14
|0,544942235
|Алтайский край
|ООО Санаторий Алтай-West (ООО Санаторий Алтай-West)
|14
|13
|83
|15
|0,542828973
|Краснодарский край
|Medical Spa Hotel Rosa Springs 4* (ООО Санаторий Роза Хутор)
|20
|7
|33
|16
|0,537091317
|Краснодарский край
|АО Адлеркурорт (АО Адлеркурорт)
|12
|36
|13
|17
|0,534355173
|Пермский край
|ЗАО Курорт Ключи (ЗАО Курорт Ключи)
|18
|11
|52
|18
|0,527244446
|Ставропольский край
|ЛПУ Базовый санаторий Виктория (СКРЦ) (ЛПУ Базовый санаторий Виктория (СКРЦ))
|10
|55
|29
|19
|0,519724438
|Татарстан
|Санаторий Бакирово (ЛПЧУП Санаторий Бакирово)
|26
|6
|82
|20
|0,497887574
|Алтайский край
|ООО Санаторий Родник Алтая (ООО Санаторий Родник Алтая)
|23
|12
|89
|21
|0,489331201
|Башкортостан
|ООО Санаторий Красноусольск (ООО Санаторий Красноусольск)
|25
|15
|64
|22
|0,480470143
|Краснодарский край
|АО Пансионат Бургас (АО Пансионат Бургас)
|29
|16
|45
|23
|0,466035007
|Ставропольский край
|Профессиональная санаторно-курортная компания Машук-Аква-Терм (ООО ПСКК Машук-Аква-Терм)
|39
|10
|30
|24
|0,464354875
|Ставропольский край
|ООО Санаторий Центросоюз-Кисловодск (ООО Санаторий Центросоюз-Кисловодск)
|21
|28
|26
|25
|0,461746654
|Калининградская область
|ООО Санаторий Янтарный берег (ООО Санаторий Янтарный берег)
|24
|24
|74
|26
|0,457102569
|Республика Крым
|Федеральное государственное бюджетное учреждение Сакский ВКС им. Н.И. Пирогова Министерства обороны России (ФГБУ Сакский ВКС им. Н.И. Пирогова Минобороны России)
|15
|49
|85
|27
|0,449344865
|Башкортостан
|ООО Санаторий Танып (ООО Санаторий Танып РБ)
|60
|5
|42
|28
|0,432446965
|Новосибирская область
|ООО Санаторий Озеро Карачи (ООО Санаторий Озеро Карачи)
|41
|22
|16
|29
|0,423752187
|Псковская область
|ЛПУ Санаторий Хилово (ЧЛПУ Санаторий Хилово)
|30
|35
|62
|30
|0,421076762
|Ставропольский край
|Филиал ПАО РКК Энергия -Санаторий Крепость (Филиал ПАО РКК Энергия -Санаторий Крепость)
|32
|38
|3
|31
|0,419828875
|Республика Крым
|Санаторий Славутич (ООО Санаторий Славутич)
|33
|41
|1
|32
|0,413105700
|Ставропольский край
|ЛПУП Санаторий им. М.Ю. Лермонтова (ЛПУП Санаторий им. М.Ю. Лермонтова)
|28
|48
|51
|33
|0,407563208
|Башкортостан
|ГУП санаторий Якты-Куль РБ (ГУП санаторий Якты-Куль РБ)
|76
|9
|60
|34
|0,404632967
|Республика Крым
|ООО НЦП и ДП и РИ (ООО Национальный центр параолимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитиации инвалидов)
|16
|96
|34
|35
|0,401137899
|Краснодарский край
|АО Санаторий Зеленая роща (АО Санаторий Зеленая роща)
|36
|31
|70
|36
|0,393314740
|Москва
|Курорт Красная Пахра (ООО Курорт Красная Пахра)
|49
|26
|55
|37
|0,389486906
|Краснодарский край
|АО Клинический санаторий Металлург (АО Клинический санаторий Металлург)
|54
|20
|95
|38
|0,387265409
|Ульяновская область
|АО Ульяновсккурорт (АО Ульяновсккурорт)
|22
|83
|73
|39
|0,386204405
|Ставропольский край
|Амакс санаторий Шахтер (ОАО Ордена Знак почета Санаторий Шахтер)
|43
|37
|49
|40
|0,383506178
|Краснодарский край
|ОАО Санаторий Голубая даль (ОАО Санаторий Голубая даль)
|38
|42
|46
|41
|0,382025943
|Ставропольский край
|ЛПУП Санаторий РОДНИК (ЛПУП Санаторий РОДНИК)
|27
|81
|50
|42
|0,369338931
|Татарстан
|Лечебно-профилактическое частное учреждение профсоюзов санаторий Шифалы- су (целебная вода) Ижминводы (Лечебно-профилактическое частное учреждение профсоюзов санаторий Шифалы- су (целебная вода) Ижминводы)
|51
|33
|67
|43
|0,363560704
|Республика Крым
|ООО Санаторий Орен-Крым (ООО Санаторий Орен-Крым)
|48
|44
|65
|44
|0,363514010
|Свердловская область
|Частное учреждение Санаторий-профилакторий Леневка (ЧУ Санаторий-профилакторий Леневка)
|69
|23
|91
|45
|0,360070054
|Краснодарский край
|АО Санаторий Голубая волна (АО Санаторий Голубая волна)
|34
|67
|92
|46
|0,354430111
|Ивановская область
|ООО Курорт Оболсуново
|68
|29
|68
|47
|0,353440167
|Красноярский край
|ООО Санаторий-профилакторий Березка (ООО Санаторий-профилакторий Березка)
|71
|21
|97
|48
|0,351737841
|Республика Крым
|Филиал детский оздоровительный лагерь Мандарин (ООО Компания Черномор филиал ДОЛ Мандарин)
|45
|78
|9
|49
|0,350782165
|Московская область
|Федеральное государственное бюджетное учреждение Многофункциональный комплекс Министерства финансов Российской федерации (ФГБУ МФК Минфина России)
|46
|79
|6
|50
|0,350173342
|Ставропольский край
|Лечебно-профилактическое учреждение санаторий Эльбрус (Лечебно-профилактическое учреждение санаторий Эльбрус)
|47
|57
|72
|51
|0,347875558
|Ставропольский край
|ЗАО Санаторий Родник (ЗАО Санаторий Родник)
|52
|63
|11
|52
|0,347003893
|Ивановская область
|ООО Санаторий имени Станко (ООО Санаторий имени Станко)
|55
|53
|39
|53
|0,346247222
|Республика Крым
|ФБЛПУ Санаторий Днепр ФНС России (ФБЛПУ Санаторий Днепр ФНС России)
|35
|92
|18
|54
|0,345136792
|Башкортостан
|ООО санаторий Юматово (ООО санаторий Юматово)
|67
|34
|80
|55
|0,342301762
|Свердловская область
|ГАМУ СО Областной специализированный Центр медицинской реабилитации Санаторий Руш (ГАМУ СО ОСЦМР Санаторий Руш
|63
|62
|2
|56
|0,340266714
|Челябинская область
|ОАО Санаторий Урал, Челябинская область (ОАО Санаторий Урал)
|53
|68
|21
|57
|0,339313661
|Ульяновская область
|ООО Санаторий Радон(ООО Санаторий Радон )
|94
|27
|15
|58
|0,331134879
|Иркутская область
|Санаторий Электра (ООО Санаторий Электра Гранд Байкал)
|65
|65
|8
|59
|0,329336177
|Московская область
|ПАО РКК Энергиясанаторий-профилакторий Подлипки (ПАО РКК Энергиясанаторий-профилакторий Подлипки)
|89
|39
|5
|60
|0,329005787
|Владимирская область
|АО Санаторий Русский лес (АО Санаторий Русский лес)
|85
|46
|10
|61
|0,328796470
|Ставропольский край
|ОАО Санаторий Бештау (ОАО Санаторий Бештау)
|57
|69
|40
|62
|0,326846093
|Республика Крым
|Государственное бюджетное учреждение Республики Крым Санаторий для детей и детей с родителями Чайка им. Гелиловичей (ГБУ Республики Крым Санаторий для детей и детей с родителями Чайка им. Гелиловичей)
|80
|40
|81
|63
|0,326787078
|Адыгея
|Ваша Личная Здравница Лаго-Наки (ЗАО Терминал)
|72
|50
|36
|64
|0,32069784
|Свердловская область
|ООО Триумф (ООО Триумф)
|44
|87
|87
|65
|0,319790687
|Псковская область
|ЛПУ Голубые озера (ЧЛПУ Голубые озера)
|62
|64
|54
|66
|0,317452144
|Республика Крым
|Санаторий Сосновая Роща (ООО Санаторий Сосновая Роща)
|50
|88
|28
|67
|0,316188797
|Московская область
|АО Санаторий Истра (АО Санаторий Истра)
|82
|59
|14
|68
|0,315910286
|Свердловская область
|ООО УЗ Нсерги (ООО УЗ Нижние Серги
|96
|32
|31
|69
|0,315810350
|Ставропольский край
|ЛПУ санаторий Дубрава (ЛПУ санаторий Дубрава)
|56
|80
|48
|70
|0,313575829
|Красноярский край
|ООО Санаторий-профилакторий Юбилейный Горно-химического комбината (ООО Санаторий-профилакторий Юбилейный Горно-химического комбината)
|77
|58
|44
|71
|0,313259543
|Самарская область
|ФГБУЗ МРЦ Сергиевские минеральные воды ФМБА РФ (ФГБУЗ МРЦ Сергиевские минеральные воды ФМБА РФ)
|42
|97
|69
|72
|0,311879801
|Алтайский край
|Курортный отель Беловодье (ООО Отель Беловодье)
|90
|43
|27
|73
|0,310939957
|Татарстан
|ЗАО Санаторий Радуга (ЗАО Санаторий Радуга )
|84
|54
|43
|74
|0,310617979
|Ярославская область
|ЗАО Санаторий имени Воровского (ЗАО Санаторий имени Воровского)
|64
|75
|37
|75
|0,309541467
|Свердловская область
|Санаторий-профилакторий Талица (Санаторий-профилакторий Талица Дирекции Свердловской ж/д филиала ОАО РЖД)
|73
|52
|94
|76
|0,308853827
|Татарстан
|АО Санаторий Крутушка (АО Санаторий Крутушка)
|79
|66
|25
|77
|0,306087483
|Пензенская область
|ООО санаторий Надежда (ООО санаторий Надежда)
|87
|60
|19
|78
|0,305052717
|Краснодарский край
|ОАО Санаторий Магадан (ОАО Санаторий Магадан)
|37
|93
|98
|79
|0,304449879
|Кировская область
|ООО Санаторий Лесная Новь (ООО Санаторий Лесная Новь им.Ю.Ф. Янтарева)
|75
|71
|57
|80
|0,304115554
|Ставропольский край
|ОАО Санаторий Джинал (ОАО Санаторий Джинал)
|61
|77
|78
|81
|0,300003624
|Краснодарский край
|ПРИМОРЬЕ GRAND RESORT HOTEL (АО Пансионат с лечением Приморье)
|31
|47
|100
|82
|0,294453252
|Свердловская область
|ГАУ СО Профилакторий Юбилейный (ГАУ СО Профилакторий Юбилейный)
|99
|45
|20
|83
|0,294321506
|Свердловская область
|ООО Оздоровительно- спортивный комплекс Сосновый бор (ООО ОСК Сосновый бор)
|91
|56
|35
|84
|0,293979970
|Иркутская область
|Санаторий Нукутская мацеста (ОГБУЗ санаторий Нукутская мацеста)
|100
|30
|86
|85
|0,292086091
|Ставропольский край
|ООО Санаторий ПлазаСПА (ООО Санаторий ПлазаСПА)
|40
|82
|99
|86
|0,291456207
|Владимирская область
|СЛПУ Санаторий им.Абельмана (СЛПУ Санаторий им.Абельмана)
|83
|70
|88
|87
|0,290934548
|Ставропольский край
|Клинический санаторий Пятигорский Нарзан (ООО Машук)
|74
|72
|93
|88
|0,288470455
|Рязанская область
|ООО Санаторий Старица (ООО Санаторий Старица)
|81
|74
|75
|89
|0,286765063
|Омская область
|ОАО Санаторий-профилакторий Коммунальник (ОАО Санаторий-профилакторий Коммунальник)
|59
|94
|71
|90
|0,280277472
|Воронежская область
|ООО Клинический санаторий имени Горького (ООО Клинический санаторий имени Горького)
|58
|98
|79
|91
|0,276550492
|Свердловская область
|АО РУСАЛ-Урал, РУСАЛ Каменск-Уральский, санаторий-профилакторий Каменный пояс (АО РУСАЛ-Урал, РУСАЛ Каменск-Уральский, санаторий-профилакторий Каменный пояс )
|93
|61
|90
|92
|0,274897106
|Ставропольский край
|Лечебно-профилактическое учреждение Санаторий имени Анджиевского (ЛПУ Санаторий им. Анджиевского)
|78
|91
|53
|93
|0,272044123
|Удмуртская Республика
|ООО Санаторий Ува (ООО Санаторий Ува)
|70
|95
|77
|94
|0,268376556
|Самарская область
|МАООУ Пансионат Радуга (МАООУ Пансионат Радуга)
|88
|90
|32
|95
|0,266648480
|Республика Саха (Якутия)
|ГБУ Санаторий Бэс Чагда Республики Саха (Якутия) (ГБУ Санаторий Бэс Чагда Республики Саха (Якутия)
|95
|51
|96
|96
|0,26507102
|Московская область
|АО Клинический санаторий Валуево (АО Клинический санаторий Валуево)
|66
|99
|76
|97
|0,264994936
|Алтайский край
|ЗАО Санаторий Сосновый бор (ЗАО Санаторий Сосновый бор)
|86
|89
|84
|98
|0,262070406
|Свердловская область
|ООО У трех пещер (ООО У трех пещер)
|97
|76
|47
|99
|0,261856424
|Чувашская Республика
|АО Санаторий Надежда (АО Санаторий Надежда)
|92
|84
|61
|100
|0,2528
|Оренбургская область
|ООО Санаторий Бузулукский Бор (ООО Санаторий Бузулукский Бор )
|98
|86
|22