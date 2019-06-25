Собрание акционеров ПАО «Уралкалий» избрало совет директоров компании

В Березниках состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «Уралкалий», на котором акционеры избрали совет директоров компании. В его состав вошли Игорь Буланцев, Даниел Вулф, Дмитрий Лобяк, Дмитрий Мазепин, Люк Мане, Дмитрий Осипов, Пол Остлинг, Димитрий Татьянин и Сергей Чемезов.

Как сообщает пресс-служба компании, собрание приняло решение дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «Уралкалий» по итогам 2018 года не выплачивать, выплатить дивиденды по размещенным привилегированным акциям ПАО «Уралкалий» в денежной форме в размере 0,1 руб. на одну привилегированную акцию ПАО «Уралкалий». Решение о выплате минимального размера дивидендов по привилегированным акциям было рекомендовано советом директоров, чтобы поддержать действующее соотношение голосующих и неголосующих акций компании и обеспечить тем самым сохранение текущей доли голосующих акций миноритарных акционеров «Уралкалия».

Акционеры утвердили внешних аудиторов компании на 2019 год: АО «Делойт и Туш СНГ» в качестве аудитора отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, и АО «Энерджи Консалтинг» в качестве аудитора отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ. На собрании также была избрана ревизионная комиссия и приняты решения по ряду других вопросов повестки.