14,79 процента составила средневзвешенная ставка по кредитам физлицам сроком до года в банковской системе РФ (без учета Сбербанка) в апреле 2019 года, сообщил Банк России. Показатель незначительно вырос в сравнении с мартом. Ставка по долгосрочным кредитам, напротив, снизилась до 13,17% годовых (13,19% в марте). Впрочем, с конца 2018 года ставки по коротким кредитам, наоборот, резко снижаются — на 3,5 процентного пункта (п. п.), или на 17%, а ставки по длинным растут — на 0,5 п. п., или на 11%. Ранее обзор банковского сектора ЦБ фиксировал замедление роста выдачи необеспеченных (как правило, краткосрочных) ссуд с начала года до 6,7% в сравнении с ростом на 8,1% кредитования физлиц по рынку в целом.