Baring Vostok доставит еду

У Baring Vostok и основателя «Вкусвилла» Андрея Кривенко появился новый совместный проект. Фонды, владеющие более 12% этой сети, вложились в платформу бизнесмена по торговле продуктами «Тилси», которая уже сотрудничает с сетью «Перекресток». Эксперты отмечают, что «Тилси» пока нельзя назвать полноценной платформой, это всего лишь небольшой стартап с единственным клиентом. Но в целом от рынка электронной оптовой торговли продуктами питания в ближайшие пять лет ждут роста с $3 млрд до $60 млрд.

Как стало известно из ЕГРЮЛ, кипрская BV Investments Holding Ltd стала владельцем 5% ООО «Тилси». BV Investments Holding — структура фондов Baring Vostok, следует из кипрского реестра. «Тилси» создана основателем сети магазинов «Вкусвилл» Андреем Кривенко и его партнерами как платформа по торговле продуктами. Структура фонда TealTech Capital господина Кривенко и партнеров АО «Тилтех» владеет 85% «Тилси». Еще 6,67% принадлежит Николаю Чиркову, 3,33% у Максима Широкова.

«Тилси» соединяет магазины и поставщиков продуктов с коротким сроком годности, большинство из которых работают с «Вкусвиллом». Первым партнером платформы стал «Перекресток» (входит в X5 Retail Group). Компании развивают собственную торговую марку сети «Маркет. Зеленая линия», под которой сегодня представлено до 160 наименований молочных продуктов, сыров и детского питания. Продукция поставляется в 90 супермаркетов в Москве и для интернет-магазина «Перекресток».

Для Baring Vostok инвестиция в «Тилси» — не первый опыт работы с Андреем Кривенко: фондам принадлежит 12,16% «Вкусвилла». По собственным данным, в сеть входит около 900 магазинов, в основном в Москве и Подмосковье. Infoline оценивал выручку сети за 2018 год в 54,6 млрд руб. без НДС. Как сказано на сайте Baring Vostok, с 1996 года фонды вложили более $400 млн в 13 компаний потребительского сектора. Среди проектов на разных стадиях — IDS Borjomi, Papa Johns, Familia и пр. В Baring Vostok, TealTech Capital и «Тилси» не ответили на запросы “Ъ”.

Старший аналитик «Атона» Виктор Дима считает, что интерес Baring Vostok к «Тилси» может быть вызван как фигурой Андрея Кривенко и успехами «Вкусвилла», так и перспективами сервисов для торговли продуктами. Совладелец платформы «Агро24» (один из инвесторов — основатель «Пятерочки» Андрей Рогачев) Александр Волчек отмечает, что «Тилси» рассматривать как полноценную платформу пока не стоит: у сервиса один клиент. Весь бизнес «Тилси» сегодня может оцениваться в $3–7 млн, хотя параметры конкретной сделки могут быть любыми, отмечает он.

Как отмечает господин Дима, по мере развития «Тилси» Baring Vostok может и наращивать долю в компании: сейчас это фактически стартап, а горизонт инвестирования может быть до пяти лет. По словам аналитика, выходом Baring Vostok может быть продажа «Тилси» стратегическому инвестору, интерес может быть у крупных розничных сетей и интернет-компаний. Сегодня торговлю продуктами развивает, например, «Яндекс», отмечает он.

В начале 2019 года онлайн-платформу по торговле продуктами питания, бытовой химией, напитками и т. п. запустили Сбербанк и производитель онлайн-касс «Эвотор». Как сказано на сайте сервиса «на_полке», там представлено около 60 тыс. наименований продукции от 100 поставщиков. В Сбербанке в понедельник не ответили на вопросы “Ъ”. По оценкам «Агро24», сегодня оборот рынка оптовой торговли продуктами питания в России достигает $300 млрд в год, а доля онлайн-продаж за пять лет вырастет с $3 млрд до $60 млрд.

Анатолий Костырев