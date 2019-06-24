По беззаконию и разгильдяйству ударят технологиями Как компании борются с финансовыми преступлениями

Компания Refinitiv (ранее — подразделение F&R Thomson Reuters) выпустила исследование Financial Crime Report 2019, посвященное финансовым преступлениям и технологическим возможностям противодействия им. 72% организаций по всему миру сообщили, что в течение 12 последних месяцев в их компаниях были совершены финансовые преступления, затрагивающие глобальные операции: мошенничество, отмывание денег, коррупция или попытки уклонения от уплаты налогов. Среди наиболее перспективных технологий для предотвращения финансовых преступлений опрошенные назвали облачные базы данных и соответствующие технологии, искусственный разум, машинное обучение и блокчейн.

Исследование Refinitiv основано на опросе, проведенном среди более 3 тыс. менеджеров (в том числе 130 из российских компаний), контролирующих соблюдение их организацией законодательных и корпоративных требований (compliance manager). Опрос специалистов показал, что финансовые преступления остаются крайне распространенной проблемой. Представители 72% компаний по всему миру сообщили, что в течение 12 последних месяцев в их компаниях были совершены финансовые преступления, затрагивающие глобальные операции.

Наибольшее количество организаций, сотрудники которых осведомлены о происшедших финансовых преступлениях, находятся в Голландии и странах Северной Европы — 84% опрошенных. Наименьшее — в России (49%).

Говоря о том, какие именно виды деятельности опрошенные понимают под финансовыми преступлениями, 75% назвали мошенничество, 71% — отмывание денег, 58% — коррупцию и взяточничество, 53% — уклонение от уплаты налогов, 51% — кражу, 48% — киберпреступления, 42% — финансирование террористической деятельности.

81% специалистов в мире и 79% в Европе утверждают, что законы о конфиденциальности личных данных ограничивают возможности сотрудничества между компаниями по противодействию финансовым преступлениям. Отвечая на вопрос, что помимо изменения законодательного и регулятивного режимов может помочь в борьбе с финансовыми преступлениями, 97% опрошенных заявили, что этому могут способствовать технологии.

67% считают, что наиболее действенной мерой будет использование облачных данных и соответствующих технологий хранения и обработки информации.

56% считают, что в борьбе с финансовыми преступлениями поможет искусственный разум и средства машинного обучения.

47% верят в эффективность технологий API, позволяющих одним программам или приложениям взаимодействовать с другими программами и приложениями.

Еще 40% считают, что эффективной мерой является использование блокчейна.

Говоря о том, какие технологии они уже используют для предотвращения финансовых преступлений, 79% опрошенных назвали облачные технологии. На втором месте по популярности — технологии API (53%). На третьем (51%) — обработка естественного языка и его компьютерный анализ. В пятерку наиболее популярных технологий, используемых для предотвращения финансовых преступлений, также входят блокчейн, искусственный разум и машинное обучение: их используют 44% опрошенных.

Евгений Хвостик