По беззаконию и разгильдяйству ударят технологиями

Компания Refinitiv (ранее — подразделение F&R Thomson Reuters) выпустила исследование Financial Crime Report 2019, посвященное финансовым преступлениям и технологическим возможностям противодействия им. 72% организаций по всему миру сообщили, что в течение 12 последних месяцев в их компаниях были совершены финансовые преступления, затрагивающие глобальные операции: мошенничество, отмывание денег, коррупция или попытки уклонения от уплаты налогов. Среди наиболее перспективных технологий для предотвращения финансовых преступлений опрошенные назвали облачные базы данных и соответствующие технологии, искусственный разум, машинное обучение и блокчейн.
Исследование Refinitiv основано на опросе, проведенном среди более 3 тыс. менеджеров (в том числе 130 из российских компаний), контролирующих соблюдение их организацией законодательных и корпоративных требований (compliance manager). Опрос специалистов показал, что финансовые преступления остаются крайне распространенной проблемой. Представители 72% компаний по всему миру сообщили, что в течение 12 последних месяцев в их компаниях были совершены финансовые преступления, затрагивающие глобальные операции.
Говоря о том, какие именно виды деятельности опрошенные понимают под финансовыми преступлениями, 75% назвали мошенничество, 71% — отмывание денег, 58% — коррупцию и взяточничество, 53% — уклонение от уплаты налогов, 51% — кражу, 48% — киберпреступления, 42% — финансирование террористической деятельности.
81% специалистов в мире и 79% в Европе утверждают, что законы о конфиденциальности личных данных ограничивают возможности сотрудничества между компаниями по противодействию финансовым преступлениям. Отвечая на вопрос, что помимо изменения законодательного и регулятивного режимов может помочь в борьбе с финансовыми преступлениями, 97% опрошенных заявили, что этому могут способствовать технологии.
Говоря о том, какие технологии они уже используют для предотвращения финансовых преступлений, 79% опрошенных назвали облачные технологии. На втором месте по популярности — технологии API (53%). На третьем (51%) — обработка естественного языка и его компьютерный анализ. В пятерку наиболее популярных технологий, используемых для предотвращения финансовых преступлений, также входят блокчейн, искусственный разум и машинное обучение: их используют 44% опрошенных.
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