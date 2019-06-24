Путин разрешил транзит через РФ произведенных на Украине товаров

Президент Владимир Путин разрешил транзит украинских товаров через Россию в третьи страны с использованием системы контроля на основе пломб с технологией ГЛОНАСС. При этом водители, осуществляющие транзит этого груза, должны иметь учетные талоны, которые становятся недействительными при снятии пломб. Соответствующий указ, которым вносятся поправки в подписанные в августе и октябре прошлого года документы, опубликован на официальном портале правовой информации.

В конце сентября прошлого года Киев ввел санкции против российских транспортных компаний за сотрудничество с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. В ответ президент России Владимир Путин подписал указ о применении санкций в связи с «недружественными действиями» Украины.

Об ограничениях — в публикации “Ъ” «Украинские компании попали под ответные санкции».