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Volkswagen Jetta появится в России не раньше конца 2019 года

Компания Volkswagen будет продавать на российском рынке новое поколение седана Jetta, сообщает «Журнал Авто.ру».

По данным издания, автомобиль появится в России в конце 2019 или начале 2020 года. При этом поставляться на российский рынок модели будут из Мексики, где налажено производство нового седана. Локализовывать сборку Volkswagen Jetta в Нижнем Новгороде, где выпускался предшественник, пока не планируется.

Напомним, премьера нового Volkswagen Jetta состоялась в январе 2018 года на автосалоне в Детройте. Сборка предыдущего поколения седана на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде завершилась в мае прошлого года.

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