Власти Китая рассчитывают на компромисс в торговой войне с США

Китай и США должны быть готовы идти на компромиссы в торговых переговорах, а не настаивать только на том, чего хочет каждая из сторон, приводит Reuters слова заместителя министра коммерции КНР Ван Шоувэня. Он рассказал, что между китайскими и американскими властями идут дискуссии накануне возможной встречи президента США Дональда Трампа и главы Китая Си Цзиньпиня на саммите G20 в Осаке, не раскрывая, как и где проходили переговоры.

«Компромисс будет с обеих сторон. Это будет улица с двусторонним движением»,— сказал Ван Шоувэнь (цитата по Bloomberg). Замминистра коммерции КНР отметил, что принципы Китая в торговых переговорах остаются теми же — «взаимное уважение, равное отношение друг к другу, взаимовыгодные результаты, совместная работа и уважение правил Всемирной торговой организации».

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Напомним, торговые отношения между Китаем и США, несмотря на многочисленные встречи сторон и попытки договориться, ухудшаются. Новый виток торговой войны между США и Китаем начался в конце мая, когда Дональд Трамп ввел режим национального чрезвычайного положения из-за якобы исходящих от компании Huawei угроз информационным технологиям страны. В итоге крупные американские корпорации были вынуждены отказаться поставлять китайской компании свои продукты и ПО.

О противостоянии Китая и США читайте в материале “Ъ” «Дружба на расстоянии руки».