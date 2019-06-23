Обозреватель «Коммерсантъ FM» Настя Ройзман рассказывает о судебном споре, которое известны бренд проиграл.

Adidas остался без трех полосок. Европейский суд общей юрисдикции отказался признавать знаменитый лого товарным знаком. Он постановил, что в нем не содержится достаточных характерных особенностей. Это всего лишь «обычный изобразительный знак». Сама компания тоже не смогла доказать, что у всех потребителей ее символика ассоциируются исключительно с продукцией Adidas.

Началось все с того, что в 2014 году бренд зарегистрировал «три параллельных полоски одинаковой ширины, расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга» в качестве товарного знака. Тут же другой, прямо скажем, менее известный производитель, бельгийская Shoe Branding Europe, потребовал аннулировать эту регистрацию, ссылаясь на схожесть с собственным лого — двумя полосками, которые появились значительно раньше. И, как ни странно, выиграл дело.

Что интересно, символика Adidas уже становились камнем преткновения. В середине прошлого века Ади Дасслера при попытке оформить товарный знак опередила финская компания Karhu. Правда, тогда все удалось урегулировать при помощи двух бутылок виски и €1,600.