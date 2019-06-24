«Новотранс» добавляет звенья в цепи

Один из крупнейших российских железнодорожных операторов АО «Холдинговая компания "Новотранс"» Константина Гончарова нарастил присутствие в Северо-Западном регионе и купил первый стивидорный актив — ООО «Глобал-Сервис», которое работает в порту Усть-Луга. В компании надеются на грузопоток между Ленобластью и Калининградом, который сейчас обслуживается двумя паромами. Однако, по оценке аналитиков, в 2018 году объем перевозок на линии не превысил 900 тыс. тонн и предпосылок для его роста до 2021 года, пока на линию не встанут новые суда, не предвидится.

Группа «Новотранс» (74,99% принадлежит Константину Гончарову, 25% у АО «Холдинговая компания "Сибирский деловой союз"» Михаила Федяева) приобрела 100% стивидорной компании ООО «Глобал-Сервис», следует из сообщения компании. Сумму сделки не раскрывают. ООО «Глобал-Сервис» является генеральным агентом ФГУП «Росморпорт» на автомобильно-железнодорожном паромном комплексе (АЖПК) и осуществляет перевалку в морском порту Усть-Луга, пояснили в «Новотрансе». АЖПК обеспечивает грузовое морское сообщение между Ленинградской и Калининградской областями (порт Балтийск). Это единственный транспортный объект в России, через который проходят грузы из Калининграда без пересечения границы, отмечают в «Новотрансе».

На переправе работает два парома — «Амбал» и «Балтийск» (грузопоток до 1,5 млн тонн в год). По словам генерального директора агентства «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, паромы часто находятся в ремонте в связи с высоким износом судов. В 2018–2019 годах ФГУП «Росморпорт» начало строительство двух новых паромов на СПГ и дизтопливе на Невском судостроительно-судоремонтном заводе для линии Усть-Луга — Балтийск, сообщили “Ъ” в организации. Их ввод в эксплуатацию запланирован на 2021 год.

По данным Portnews, балтийский паромный маршрут Усть-Луга — Балтийск является частью большого морского пути, связывающего Восток и Запад: Усть-Луга — Балтийск — Засниц (Германия), Усть-Луга — Балтийск — Киль (Германия). Грузовая партия «Амбала» (принадлежит компании «Оборонлогистика») составляет 8 тыс. тонн, судно вмещает 112 железнодорожных вагонов, время в пути составляет 38 часов, в месяц совершается шесть-семь рейсов. «Балтийск» находится в собственности Black Sea Ferry & Investments, вмещает до 115 вагонов и 76 единиц накатной техники.

«Новотранс» уже объявил о планах инвестировать в разные проекты в Ленобласти около 48 млрд рублей. Компания планирует построить в порту Усть-Луга универсальный торговый терминал для перевалки рудных материалов, угля, зерновых и пищевых грузов. Кроме этого, «Новотранс», по данным “Ъ”, может инвестировать около 1,5 млрд рублей в строительства вагоноремонтного завода в Волосовском районе. В конце года компания также приобрела контрольную долю в ОАО «Транспортно-логистический комплекс» (банкротящийся портовый актив в Усть-Луге, который принадлежал Валерию Израйлиту), намереваясь вывести предприятие из процедуры банкротства.

Группа компаний «Новотранс» входит в десятку крупнейших железнодорожных операторов по грузообороту в рейтинге Infoline Rail Russia Top. Парк грузовых вагонов, находящихся в собственности «Новотранса», составляет 24,8 тыс. единиц. По данным компании, в 2018 году выручка выросла на 11% и составила 36 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась в четыре раза, до 13,2 млрд рублей.

По словам господина Бурмистрова, значимые инвестиции в развитие мощностей по перевалке в Усть-Луге не потребуются до 2021 года, пока на линию не встанут новые паромы. При этом по итогам 2018 года грузопоток на линии не превысил 900 тыс. тонн. Он считает, что сумма сделки по покупке ООО «Глобал-Сервис» составила не менее 70 млн рублей. По его словам, ООО «Глобал-Сервис» находится на соседнем участке с ОАО «Транспортно-логистический комплекс», а для «Новотранса» Северо-Западный регион является стратегическим для формирования единого кластера — это собственный порт и терминалы, стивидорная компания, а также вагоноремонтное предприятие. Он напоминает, что в структуре перевозок на паромах между Калининградом и Петербургом превалируют нефтеналивные грузы (мазут, дизельное топливо), потребительские товары, автомобили и строительная техника.

Яна Войцеховская