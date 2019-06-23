«Укртрансгаз» предупредил о дефиците газа в хранилищах

Компания «Укртрансгаз» предупредила власти о критическом дефиците газа в стране, сообщается на сайте компании. «Сейчас запасы газа в подземных хранилищах составляют 152 млн куб. м, а месячная потребность в топливном газе составляет около 240 млн куб. м»,— говорится в сообщении «Укртрансгаза». МЧС Украины классифицировал инцидент как чрезвычайную ситуацию государственного уровня.

В «Укртрансгазе» назвали причину случившегося — это задолженность перед поставщиками, которая превысила 4 млрд гривен (более $151 млн). Контрагенты отказались участвовать в тендерах на поставку, пока не получат деньги. Как отмечает компания, по этой причине с июля по декабрь не состоялось 12 аукционов на закупку газа общим объемом 880 млн куб. м газа. При этом несколько компаний готовы в июне-августе поставить «Укртрансгазу» 190 млн куб. м газа по заключенным контрактам — но только при условии, что будут покрыты долги за предыдущие периоды.

Ранее «Укртрансгаз» сообщал об остром дефиците средств, необходимых для приобретения газа для собственных производственно-технологических нужд. Компания предупреждала Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям и Совет национальной безопасности и обороны об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в стране.