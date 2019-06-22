Пятеро заочников

Процесс по скандальному делу о многомиллиардных хищениях в Банке Москвы стартовал в пятницу в Мещанском райсуде Москвы. Как считает обвинение, бывшие руководители кредитного учреждения Андрей Бородин и Дмитрий Акулинин при помощи трех своих сообщников организовали хищение более 14,5 млрд руб. Однако на скамье подсудимых их нет, так как все обвиняемые успели скрыться за границей, и судить их будут заочно. Фигуранты дела хоть и отрицали свою вину, решили не участвовать в заседаниях даже через своих представителей, а защищать их интересы будут назначенные судом адвокаты.

Материалы громкого уголовного дела поступили в Мещанский суд еще в конце апреля, а предварительные слушания, на которых определялся ход предстоящего процесса, состоялись месяц назад. Однако рассмотрение дела началось лишь спустя месяц, так как возникли проблемы с тем, кто будет защищать подсудимых. Все пятеро фигурантов в свое время успели скрыться от следствия и уехать за границу. Судя по всему, обвиняемых ход процесса мало интересует, а потому они не заключили договоры с адвокатами. В итоге защитников для «заочных» фигурантов предоставил суд. Впрочем, некоторые из них на слушания не являлись, и заседания несколько раз переносились, чтобы не нарушать права сбежавших экс-банкиров и их предполагаемых подельников. Лишь в пятницу судья Елена Каракешишева смогла начать рассмотрение дела по существу. Первое заседание фактически свелось к оглашению представителем Генпрокуратуры обвинительного заключения, из которого следует, что пятеро фигурантов еще в 2008–2011 годах совершили в составе организованной преступной группы три эпизода хищения средств Банка Москвы на общую сумму порядка 14,5 млрд руб. После этого председательствующая объявила перерыв до 5 июля, когда, как ожидается, в рамках судебного следствия начнется изучение письменных доказательств, собранных следователями. Напомним, что ранее Великобритания, где скрылись основные фигуранты уголовного дела и получили статус политических беженцев, отказала в удовлетворении запроса российской Генпрокуратуры в их экстрадиции на родину. А назначенные судом защитники честно признались, что со своими подзащитными не только не виделись, но даже и не контактировали.

Напомним, что само расследование о хищениях в Банке Москвы следователи МВД РФ начали еще в конце 2010 года, а вскоре его главными фигурантами стали бывший президент кредитного учреждения Андрей Бородин и первый вице-президент Дмитрий Акулинин. Однако они успели выехать за границу и летом 2011 года попали в разыскную базу Интерпола, где их карточки были помечены так называемым красным углом, что означает немедленное задержание в случае обнаружения. При этом, как считают в МВД, похищенные и выведенные за рубеж средства уже бывшие банкиры использовали для покупки шикарной недвижимости.

Между тем в России удалось задержать лишь несколько человек из преступной группы, которой якобы руководили господа Бородин и Акулинин, по той же ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) были осуждены старший трейдер дирекции валютных операций Банка Москвы Константин Сальников и экс-начальник управления сопровождения банковских операций Алла Аверина. Тогда же пятилетний срок лишения свободы получила и причастная к делу экс-глава компании «Премьер Эстейт» Светлана Тимонина, через чью структуру похищались средства. Одновременно российские власти добились ареста счетов скрывшихся банкиров и их недвижимости, включая старинный замок в Англии, на общую сумму более $400 млн.

Сейчас же в уголовном деле заочными обвиняемыми помимо двух главных экс-руководителей Банка Москвы являются также тогдашний вице-президент банка Алексей Сытников и начальник одного из управлений Дмитрий Строганов, а также президент фирмы «Кузнецкий Мост девелопмент» Борис Шемякин, выступивший соучредителем «Премьер Эстейт». Последний изначально был арестован, но потом отпущен под залог в 10 млн руб. и предпочел также сбежать в Великобританию.

Надо отметить, что все поступившие в суды дела являются лишь выделенными эпизодами из основного дела о пропавших из Банка Москвы огромных суммах, расследование по которому еще продолжается. В ВТБ, которому принадлежит БМ-банк (бывший Банк Москвы), от комментариев воздержались.

Сергей Сергеев