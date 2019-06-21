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Одиннадцатым претендентом на пост главы Башкирии стала башкирская активистка Рамиля Саитова

Список претендентов на пост главы Башкирии, выборы на который пройдут 8 сентября, пополнился одиннадцатым кандидатом. Региональное отделение «Российской социалистической партии» выдвинуло башкирскую активистку Рамилю Саитову, сообщается на сайте Центризбиркома республики.

Рамиля Саитова родилась в июле 1966 года в Баймакском районе республики, живет в Уфе. Окончила Московский институт народного хозяйства имени Плеханова по специальности юрист. Работает на ИП Наилю Сабитову, следует из данных комиссии.

Госпожа Саитова известна участием в башкирском национальном движении, а также в поддержках выступлений инициативных групп противников строительства завода «Кроношпан».

Для регистрации кандидатам необходимо собрать 454 подписи муниципальных депутатов. Регистрация завершается 20 июля.

О том, кто еще планирует участвовать в выборах главы Башкирии, подробнее в материале “Ъ-Уфа” «С надеждой на проигрыш».

Ирина Самойлова


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