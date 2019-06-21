ФСБ задержала замначальника воронежского УЭБиПК Виталия Чермашенцева

Как стало известно “Ъ-Черноземье”, сотрудники управлений ФСБ и СКР по Воронежской области задержали заместителя руководителя УЭБиПК регионального ГУ МВД подполковника Виталия Чермашенцева. По предварительным данным, СКР инкриминирует ему попытку особо крупного мошенничества (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Знакомые с ситуацией источники полагают, что речь идет о «классической схеме» с якобы получением денежных средств через посредника. Месяц назад по такому же подозрению был задержан начальник второго отдела УЭБиПК Евгений Младов. Сумма, о которой может идти речь в случае с Виталием Чермашенцевым, пока неизвестна.

В ГУ МВД “Ъ-Черноземье” подтвердили факт задержания сотрудника. «Безусловно, будет дана самая жесткая оценка вне зависимости от должности и звания сотрудника. В случае установления вины к дисциплинарной ответственности будет привлечен его непосредственный руководитель»,– добавили там. В региональном управлении СКР отметили, что сотрудник полиции задержан по подозрению в совершении крупного мошенничества, на данный момент «с ним проводятся следственные действия»: «Во взаимодействии с сотрудниками УФСБ проводится весь комплекс мероприятий по установлению обстоятельств совершенного преступления и закрепления доказательственной базы».

Об уголовном деле Евгения Младова читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Взятки с "Грядки"».

Андрей Прах