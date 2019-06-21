Уралвагонзавод поставит ФГК почти 3,7 тыс. грузовых вагонов в 2019 году

“Ъ” стали известны подробности заказа вагонов Федеральной грузовой компанией (ФГК, входит в ОАО РЖД и является крупнейшим железнодорожным оператором РФ) у Уралвагонзавода (УВЗ, часть «Ростеха»).

О закупке в 2019–2021 годах подвижного состава на максимальную сумму 90 млрд руб. у двух вагоностроителей (17 тыс. полувагонов у УВЗ и 7 тыс. полувагонов и 1 тыс. платформ у «Алтайвагона») ФГК сообщила 17 июня.

Как следует из материалов УВЗ, в 2019 году предприятие поставит ФГК 3692 полувагона. Из них более 2650 единиц — инновационный подвижной состав (с увеличенной нагрузкой на ось). Всего производственные планы УВЗ предусматривают выпуск в 2019 году около 17 тыс. вагонов. При этом из-за высокого спроса на вагоны УВЗ обеспечен заказами не только на 2019-й, но и на весь период до 2021 года включительно, похожая ситуация и у других крупных вагоностроителей.