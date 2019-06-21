«Янтарная»

В 2009 году власти выделили под игорную зону в Калининградской области 480 га. В 2015 году вышло распоряжение правительства РФ о ее сокращении в пять раз — до 99,5 га. Земельные участки именно такой площади в аренду на 15 лет в результате конкурса достались дочерней организации инвестиционного холдинга «Роял Тайм Групп». Согласно Kartoteka.ru, в 2016 году принадлежавшее «Роял Тайм Групп» АО «РТГ Балтик» (учредитель оператора казино ООО «Юни Гейминг Компани») перешло Андрею Баштунову. Собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией, утверждает, что сейчас господин Баштунов уже не является владельцем компании, однако не уточняет, кто стал новым инвестором. Часть территории отошла другой компании — ООО «Невеленд» (согласно Kartoteka.ru, 95% компании принадлежит Наталье Антоновой, 5% — Алсу Закировой).

В апреле 2016 года ООО «Невеленд» открыло в игорной зоне первое заведение — зал игровых автоматов Magic Cristal. «Юни Гейминг Компани» в феврале 2017 года открыла казино Sobranie. Сейчас проекты находятся под единым управлением: гендиректором обеих компаний выступает Андрей Тумачев. По его словам, Magic Cristal будет расширяться: «Невеленд» получила разрешение на строительство второй очереди комплекса, а в Sobranie к концу лета откроется отель на 15 номеров. Объем инвестиций в строительство комплекса уже составил 2,5 млрд руб., компании планируют окупить вложения за 15 лет. Финансовых показателей в компаниях не раскрывают. Согласно Kartoteka.ru, по итогам 2017 года выручка «Юни Гейминг Компани» составляла 1,5 млрд руб., чистая прибыль — 211 млн руб., выручка «Невеленд» — 746 млн руб., чистый убыток — 18 млн руб.

Сейчас у Magic Cristal 139 игровых автоматов, а в казино Sobranie — 13 игровых столов и 312 автоматов. «Со дня открытия казино нас посетило порядка 200 тыс. человек. Гости приезжают из Польши, Литвы, Германии, Турции, Армении, Узбекистана, Китая, Индии»,— говорит Андрей Тумачев.