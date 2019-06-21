«Янтарная»

В 2009 году власти выделили под игорную зону в Калининградской области 480 га. В 2015 году вышло распоряжение правительства РФ о ее сокращении в пять раз — до 99,5 га. Земельные участки именно такой площади в аренду на 15 лет в результате конкурса достались дочерней организации инвестиционного холдинга «Роял Тайм Групп». Согласно Kartoteka.ru, в 2016 году принадлежавшее «Роял Тайм Групп» АО «РТГ Балтик» (учредитель оператора казино ООО «Юни Гейминг Компани») перешло Андрею Баштунову. Собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией, утверждает, что сейчас господин Баштунов уже не является владельцем компании, однако не уточняет, кто стал новым инвестором. Часть территории отошла другой компании — ООО «Невеленд» (согласно Kartoteka.ru, 95% компании принадлежит Наталье Антоновой, 5% — Алсу Закировой).
В апреле 2016 года ООО «Невеленд» открыло в игорной зоне первое заведение — зал игровых автоматов Magic Cristal. «Юни Гейминг Компани» в феврале 2017 года открыла казино Sobranie. Сейчас проекты находятся под единым управлением: гендиректором обеих компаний выступает Андрей Тумачев. По его словам, Magic Cristal будет расширяться: «Невеленд» получила разрешение на строительство второй очереди комплекса, а в Sobranie к концу лета откроется отель на 15 номеров. Объем инвестиций в строительство комплекса уже составил 2,5 млрд руб., компании планируют окупить вложения за 15 лет. Финансовых показателей в компаниях не раскрывают. Согласно Kartoteka.ru, по итогам 2017 года выручка «Юни Гейминг Компани» составляла 1,5 млрд руб., чистая прибыль — 211 млн руб., выручка «Невеленд» — 746 млн руб., чистый убыток — 18 млн руб.
Сейчас у Magic Cristal 139 игровых автоматов, а в казино Sobranie — 13 игровых столов и 312 автоматов. «Со дня открытия казино нас посетило порядка 200 тыс. человек. Гости приезжают из Польши, Литвы, Германии, Турции, Армении, Узбекистана, Китая, Индии»,— говорит Андрей Тумачев.
Как изменилась российская индустрия казино
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