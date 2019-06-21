«Сибирская монета» находится в 280 км от Барнаула, в селе Нижнекаянча, ее площадь составляет 2,3 тыс. га. В зоне пока работает только одно казино — игорно-развлекательный комплекс Altai Palace, открытый в 2014 году. Им с 2016 года владеет Владимир Кутьев, ранее возглавлявший предприятие «Горно-Алтайск нефтепродукт», входящее в кузбасскую группу «Инрусинвест». Он подтвердил “Ъ”, что владеет оператором казино ООО «Алтай Пэлас».

В Altai Palace работают 160 игровых автоматов, 12 карточных столов, четыре стола для американской рулетки, две электронные рулетки и покерный клуб. Также клиентам предлагаются так называемые джанкет-туры с бесплатным перелетом, встречей в аэропорту Горно-Алтайска, трансфером до казино и бесплатным проживанием в отеле — условия варьируются в зависимости от депозита (начинается от 100 тыс. руб.). Также у Altai Palace есть специальные предложения для клиентов из Новосибирска и Красноярска. В 2018 году «Сибирскую монету» посетили 140 тыс. человек, отчитывался губернатор Алтайского края.

Выручка оператора казино ООО «Алтай Пэлас» по итогам 2018 года составила 820 млн руб., чистая прибыль — 56 млн руб., сообщили “Ъ” в компании. Объемы инвестиций в проект в ней не раскрывают.