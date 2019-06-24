Впервые в России

«Япония, которую вы не знаете» — это не только слоган прошедшего перекрестного года, но и констатация факта: такую зрелищную «тройку» у нас встречали впервые.

Церемония «Кагами-бираки»

Фото: РИА Новости

с участием представителей боевых искусств Японии и России во время церемонии открытия Года Японии в России и Года России в Японии

Дата проведения: 26.05.2018

Место проведения: Государственный академический Большой театр России

Количество зрителей: около 1100 чел.

Показательные выступления по ябусамэ

Фото: Предоставлено Посольством Японии в России

в исполнении представителей японской школы «Огасавара-рю»

Дата проведения: 11.08.2018

Место проведения: Центральный московский ипподром

Количество зрителей: около 11 тыс. чел.

Выставка «Шедевры живописи и гравюры эпохи Эдо»

Фото: Токийский национальный музей

Дата проведения: 4 сентября — 28 октября 2018 года

Место проведения: Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина

Количество экспонатов в экспозиции: около 135 (из них 2 произведения со статусом национального сокровища, 9 произведений со статусом особо ценного объекта культуры, 6 произведений со статусом особо ценных предметов искусства)

Количество посетителей: около 127 тыс. чел.