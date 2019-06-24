Впервые в России

«Япония, которую вы не знаете» — это не только слоган прошедшего перекрестного года, но и констатация факта: такую зрелищную «тройку» у нас встречали впервые.
Церемония «Кагами-бираки»
с участием представителей боевых искусств Японии и России во время церемонии открытия Года Японии в России и Года России в Японии
Дата проведения: 26.05.2018
Место проведения: Государственный академический Большой театр России
Количество зрителей: около 1100 чел.
Показательные выступления по ябусамэ
в исполнении представителей японской школы «Огасавара-рю»
Дата проведения: 11.08.2018
Место проведения: Центральный московский ипподром
Количество зрителей: около 11 тыс. чел.
Выставка «Шедевры живописи и гравюры эпохи Эдо»
Дата проведения: 4 сентября — 28 октября 2018 года
Место проведения: Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина
Количество экспонатов в экспозиции: около 135 (из них 2 произведения со статусом национального сокровища, 9 произведений со статусом особо ценного объекта культуры, 6 произведений со статусом особо ценных предметов искусства)
Количество посетителей: около 127 тыс. чел.
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