Genesis, Kia и Hyundai возглавили рейтинг надежности J.D. Power

Корейские автопроизводители заняли три лидирующих позиции в рейтинге надежности автомобилей по версии американского маркетингового агентства J. D. Power and Associates.
Эксперты, составляя рейтинг, учитывали информацию от владельцев о проблемах с новыми автомобилями в первые три месяца владения машиной. По итогам опроса составлен список автомобильных брендов по количеству жалоб на их продукцию со стороны потребителей.
В тройку лидеров вошли корейские марки Genesis, Kia и Hyundai, а замкнули список бренды Mitsubishi, Land Rover и Jaguar.
Топ-5 самых марок с самыми надежными автомобилями по версии J. D. Power в 2019 году:
Топ-5 самых марок с самыми ненадежными автомобилями по версии J. D. Power в 2019 году:
В 2019 году средний показатель по количеству проблем на 100 автомобилей составил 93 жалобы, а за последние десять лет число проблем с новыми машинами снизилось на 14%, отметили в J. D. Power and Associates.