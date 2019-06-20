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Genesis, Kia и Hyundai возглавили рейтинг надежности J.D. Power

Корейские автопроизводители заняли три лидирующих позиции в рейтинге надежности автомобилей по версии американского маркетингового агентства J. D. Power and Associates.

Эксперты, составляя рейтинг, учитывали информацию от владельцев о проблемах с новыми автомобилями в первые три месяца владения машиной. По итогам опроса составлен список автомобильных брендов по количеству жалоб на их продукцию со стороны потребителей.

В тройку лидеров вошли корейские марки Genesis, Kia и Hyundai, а замкнули список бренды Mitsubishi, Land Rover и Jaguar.

Топ-5 самых марок с самыми надежными автомобилями по версии J. D. Power в 2019 году:

  1. Genesis — 63 проблемы на 100 машин
  2. Kia — 70 проблем на 100 машин
  3. Hyundai — 71 проблема на 100 машин
  4. Ford — 83 проблемы на 100 машин
  5. Lincoln — 84 проблемы на 100 машин

Топ-5 самых марок с самыми ненадежными автомобилями по версии J. D. Power в 2019 году:

  1. Volvo — 114 проблемы на 100 машин
  2. Alfa Romeo — 118 проблем на 100 машин
  3. Mitsubishii — 121 проблема на 100 машин
  4. Land Rover — 123 проблемы на 100 машин
  5. Jaguar — 130 проблем на 100 машин

В 2019 году средний показатель по количеству проблем на 100 автомобилей составил 93 жалобы, а за последние десять лет число проблем с новыми машинами снизилось на 14%, отметили в J. D. Power and Associates.

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