Genesis, Kia и Hyundai возглавили рейтинг надежности J.D. Power

Корейские автопроизводители заняли три лидирующих позиции в рейтинге надежности автомобилей по версии американского маркетингового агентства J. D. Power and Associates.

Эксперты, составляя рейтинг, учитывали информацию от владельцев о проблемах с новыми автомобилями в первые три месяца владения машиной. По итогам опроса составлен список автомобильных брендов по количеству жалоб на их продукцию со стороны потребителей.

В тройку лидеров вошли корейские марки Genesis, Kia и Hyundai, а замкнули список бренды Mitsubishi, Land Rover и Jaguar.

Топ-5 самых марок с самыми надежными автомобилями по версии J. D. Power в 2019 году:

Genesis — 63 проблемы на 100 машин Kia — 70 проблем на 100 машин Hyundai — 71 проблема на 100 машин Ford — 83 проблемы на 100 машин Lincoln — 84 проблемы на 100 машин

Топ-5 самых марок с самыми ненадежными автомобилями по версии J. D. Power в 2019 году:

Volvo — 114 проблемы на 100 машин Alfa Romeo — 118 проблем на 100 машин Mitsubishii — 121 проблема на 100 машин Land Rover — 123 проблемы на 100 машин Jaguar — 130 проблем на 100 машин

В 2019 году средний показатель по количеству проблем на 100 автомобилей составил 93 жалобы, а за последние десять лет число проблем с новыми машинами снизилось на 14%, отметили в J. D. Power and Associates.