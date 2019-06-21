«Росатом» начал строительные работы на площадке АЭС «Пакш-2» в Венгрии

«Росатом» начал строительство АЭС «Пакш-2» в Венгрии. Состоялась торжественная церемония, посвященная началу возведения первых зданий строительно-монтажных работ, сообщается на официальном сайте госкорпорации.

В рамках намеченных работ, проходящих на территории Венгрии при участии России, будут возведены в общей сложности более 80 объектов, среди которых административные здания, монтажные цеха, склады. Все эти объекты необходимы для обеспечения строительства двух энергоблоков АЭС в будущем.

«Вместе с началом сооружения зданий СМБ в Пакше стартовала подготовка к строительству двух новых энергоблоков, и с сегодняшнего дня на площадке будет осуществляться бесперебойная работа. На АЭС «Пакш-2» будут построены одни из самых современных и безопасных энергоблоков поколения 3+»,— заявил директор по сооружению АЭС «Пакш-2» Александр Хазин, присутствовавший на церемонии.

Согласно намеченному проекту, две новые АЭС должны будут работать в течение 60 лет с возможностью продления срока эксплуатации, обеспечивая Венгрию дешевой электроэнергией без выбросов углекислого газа.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на единственной в Венгрии АЭС «Пакш» новых (пятого и шестого) энергоблоков с реакторными установками по российскому проекту ВВЭР-1200. Россия выделила Венгрии на проект «Пакш-2» государственный кредит до €10 млрд, что составило 80% общей стоимости работ в €12,5 млрд.

В мае 2019 года министр финансов Венгрии Махай Варга договорился с российскими властями о погашении государственного кредита, который страна получила для строительства АЭС «Пакш-2». По данным СМИ, начало погашения кредита в €10 млрд начнется позже, чем изначально планировалось. Это никак не повлияет на процентную ставку.