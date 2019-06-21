«Теплоком» согреет бывший Северный завод

Один из крупнейших производителей теплосчетчиков в России «Теплоком» открыл фабрику площадью 5 тыс. кв. м на территории бывшего Северного завода. Остальные свои производства компания продала, фактически объединив все под одной крышей. Переезд обошелся «Теплокому» в 60 млн рублей, но за счет него компания планирует сократить издержки в полтора раза. Эксперты отмечают, что не все промышленные предприятия могут уменьшить издержки таким образом в силу крайне дорогостоящего демонтажа и перебазирования оборудования.

Новая фабрика «Теплокома» расположена по адресу Коломяжский проспект, 10А. Фактически производство работает с начала года, но официальное открытие состоялось только вчера. Как рассказал “Ъ” гендиректор «Теплокома» Эдуард Кальван, основная цель компании — объединение всех производств и складов в одном месте, чтобы упростить логистику и сократить издержки. Раньше у «Теплокома» была производственная площадка на Выборгской набережной (2,5 тыс. кв. м) и в Вырице (1,5 тыс. кв. м), а также склад в Мурино (1 тыс. кв. м). «Прямые издержки, связанные с арендной платой, сократились в полтора раза. Также мы уменьшили транспортные расходы, так как не надо выстраивать логистику между всеми равноудаленными площадками»,— говорит господин Кальван.

Производство позволит «Теплокому» нарастить выпуск продукции более чем в полтора раза, добавляет господин Кальван. «Пока рынок живет тем, что происходит плановая замена приборов, которые отслужили десять лет. Но у нас есть две потенциальные точки роста: дооснащение приборами учета домов с потреблением менее 0,2 Гкал, а также переход на закрытую схему теплоснабжения к 2022 году, которая предполагает установку тепловых пунктах непосредственно в домах»,— говорит он. По итогам 2018 года «Теплоком» реализовал приборы учета теплоэнергии на 1,1 млрд рублей. Компания является одним из лидеров рынка и занимает около 12%, ближайшие конкуренты «Теплокома» — ГК «Взлет» (13%), АО «НПФ "Логика"» (9%).

По данным Colliers International, за последние три года производственные компании существенно увеличили свою активность в Петербурге и Ленобласти, причем именно 2018 год пока остается рекордным с точки зрения объема арендованных и купленных ими площадей. Если в период 2015–2017 годов средняя доля компаний-производителей в общем объеме сделок занимала от 15 до 20% (28–35 тыс. кв. м арендованных и купленных площадей), то за 2018 год объем сделок компаний этого профиля достиг 40% от общего объема спроса (более 74 тыс. кв. м). Доля сделок производственных компаний на рынке качественных складов Петербурга в первом квартале 2019 года составила 41%. Незначительно их опередили торговые и дистрибуционные компании, в том числе представители онлайн-ритейла, которые занимают первое место с показателем 47%. Третье место с долей 12% заняли логистические компании.

«В условиях невысокой рентабельности и слабого роста спроса многие предприятия вынуждены искать пути сокращения издержек. Консолидация, переезд из "серого пояса" с продажей освободившейся площадки, переезд в регионы с более дешевой рабочей силой и недвижимостью — вот пути оптимизации. Но не все предприятия могут себе это позволить в силу технологической специфики и крайне дорогостоящего демонтажа и перебазирования оборудования, для многих любой переезд оказывается экономически нецелесообразным», — отмечает гендиректор Colliers International в Санкт-Петербурге Андрей Косарев.

«Объединение производства в одном месте действительно позволяет сократить издержки и повысить эффективность производства. Кроме того, площадка Северного завода удачно расположена и с хорошей транспортной доступностью»,— заключает Екатерина Запорожченко, коммерческий директор ГК Docklands Development.

Алексей Кириченко