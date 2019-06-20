Великобритания приостановила поставки вооружений Саудовской Аравии

Великобритания приостановила экспорт вооружений в Саудовскую Аравию на время изучения принятого Королевским апелляционным судом требования пересмотреть решение правительства о продаже оружия Эр-Рияду с учетом возможности его использования в йеменском конфликте, передает AP. На заседании парламента об этом заявил министр внешней торговли Лиам Фокс. Он выразил несогласие с решением суда и намерение его обжаловать.

Организация Campaign Against Arms Trade подала в Королевский суд иск о противозаконности поставок Великобританией вооружения Саудовской Аравии, так как последняя, в свою очередь, использует его против йеменских повстанцев, сбрасывая «британские бомбы» на многолюдные рынки, больницы и другие гражданские объекты.

Конфликт в Йемене начался в 2014 года, с одной стороны которого выступают повстанцы-хуситы движения «Ансар Аллах», с другой — йеменское правительство, к которому в 2015 году присоединилась арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. После практически пяти лет войны гуманитарная ситуация в стране оценивается Международной организацией по правам человека как критическая. Почти 90% населения не могут прокормить себя и свои семьи, в страну не поступают необходимые лекарства, а постоянную поставку гуманитарной помощи наладить не удается.

Подробнее о ситуации в Йемене читайте в материале “Ъ” «Новые жертвы в годовщину войны».