Расписание недели

Фото: Smoking Dogs Film/Courtesy Lisson Gallery

выставка

Грядущий мир: экология как новая политика. 2030–2100

Музей современного искусства «Гараж»

В «Гараже» открывается выставка «Грядущий мир: экология как новая политика. 2030–2100» — все пространство музея отдано 50 художникам прошлого и настоящего, по работам которых можно представить себе сценарии экологического будущего. Сделанная кураторами Снежаной Крастевой и Екатериной Лазаревой, эта выставка станет едва ли не первой отечественной попыткой поговорить о важности экологической сознательности в искусстве.

Подробнее — Анна Толстова

Фото: Из собрания Музея искусств и ремесел, Загреб, Хорватия

выставка

Классики хорватской фотографии

Мультимедиа Арт Музей

Историки национальной фотошколы гордятся тем, что пионер хорватской фотографии Деметр Новакович обучился ремеслу в Париже у Дагера, едва тот успел представить в академии свое великое изобретение, так что первые снимки Загреба появились в 1840-м — куда раньше, чем фотоизображения многих европейских столиц. Словом, история хорватской фотографии длинна, но выставка посвящена лишь классикам фоторепортажа 1930–1980-х годов — от конструктивизма до неореализма, от Тошо Дабаца и Джуро Янековича до Младена Тудора. Полезно держать в уме работы их советских современников, чтобы оценить, насколько свободнее и бесцензурнее жилось визуальному искусству в социалистической Югославии.

Фото: Олег Кулик

выставка

Олег Кулик. Безответственная живопись

Галерея ГУМ-Red-Line

«Безответственная живопись» Олега Кулика посвящена такой ответственной теме, как нейронные сети: 17 картин и три скульптуры представляют собой моментальный снимок с коллективного бессознательного соотечественников. Растревожив их коллективное сознательное провокационными акциями в 1990-е, художник давно променял опасности vita activa на покой vita contemplativa и направляет свой созерцательный взор вглубь России — теперь и на нейронном уровне.

Фото: Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина

выставка

Библия Пискатора — настольная книга русских иконописцев

Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке

Не просто настольная книга, но цитатник — в смысле визуальных цитат. Не только русских, но и украинских, белорусских и прочих восточноевропейских мастеров церковного искусства. Библия Пискатора — Theatrum Biblicum, Священное Писание в картинках, гравированных по рисункам голландских и фламандских маньеристов,— вышла в 1639 году в амстердамской печатне Класа Янса Висхера, в России прославившегося под латинизированным именем Пискатор, выдержала множество изданий, преодолела множество границ и оставила заметный след на стенах ярославских, ростовских и костромских храмов, в иконостасах московских церквей и в миниатюрах мастеров Оружейной палаты. Полторы сотни вещей из собрания Третьяковки и других музеев Москвы покажут, что окно в Европу прорубили задолго до Петра I — когда икона начала становиться картиной, а картина уже давно была окном в мир.

Фото: Николай Гонтарь, Коммерсантъ

фестиваль

Дикая мята

Бунырево

За годы существования фестиваль «Дикая мята» вырос из нишевого фолк-рокового события в мегаломанский шабаш с амбициями российского Sziget. В этом году в 140 км от Москвы выступят «Аквариум», «Мумий Тролль», Монеточка, Баста, Дельфин, The Hatters, Shortparis, «Комсомольск», «Альянс» — другими словами, это и есть парад лучшей на сегодня отечественной музыки, без крена в русский рок или новорусский постпанк. На этом фоне легендарные шотландцы Primal Scream совсем не кажутся хедлайнерами. Но организаторы их участием явно гордятся.

Фото: CNN Films, Statement Pictures

фильм

Аполлон-11



Грандиозный документальный фильм Тодда Дугласа Миллера, выпущенный в год 50-летия высадки американских астронавтов на Луну. Работа целиком построена на уникальных архивных кадрах (в фильм вошли никогда не публиковавшиеся кино- и аудиоматериалы NASA), без привлечения «говорящих голов» экспертов и свидетелей, что создает эффект прямого включения из 1969 года. На фестивале «Сандэнс» Тодд Дуглас Миллер получил приз за лучший монтаж.

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

концерт

Машина времени

«Открытие Арена»

Все здравствующие легенды рока разменяли восьмой десяток или подбираются к его рубежу. Группы The Rolling Stones, Deep Purple и Pink Floyd давно отпраздновали полувековой юбилей. В России такого солидного возраста достигла только «Машина времени». А больше и некому, чтобы вот так, со всеми ключевыми участниками, с легендарным фронтменом у руля. Что бы «Машина времени» ни показала 29 июня на юбилейном стадионном концерте, свое место в истории она застолбила давно. И идти на концерт нужно хотя бы для того, чтобы сказать спасибо.

Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ

фестиваль

Bosco Fresh Fest

Московский дворец пионеров

На нынешнем фестивале Bosco Fresh Fest соберутся настоящие любимцы московской публики. Склонная к рискованным экспериментам красавица Рошин Мёрфи — тот случай, когда нельзя пропускать ни одного приезда артиста, даже если приезжает он часто. Джеймс Блейк — бесспорный флагман меланхоличной электроники, способный в мгновение превратить медитирующую аудиторию в дикий рейв. На ночной сцене — гость из 2000-х, король электро Эрол Алкан. Но самое интересное в этом году — место проведения фестиваля: легендарный Московский дворец пионеров и его окрестности.

Фото: Corso Productions

фильм

В поисках Евы

Летний кинотеатр Garage Screen

Ева — псевдоним молодой берлинской секс-работницы, художницы, поэтессы, проходящей курс лечения наркоманки, феминистки и порномодели. И конечно, звезды социальных сетей, где, собственно, режиссер и нашла героиню своего документального фильма. Молодость в Берлине — кажется, неисчерпаемая тема для современного кино. Премьера полнометражного дебюта немецкого режиссера Пии Хелленталь состоялась в программе «Панорама» Берлинского кинофестиваля.

Фото: Heymann Brothers Films

фильм

Джонатан Агасси спас мне жизнь

ЦДК

В документальном портрете 34-летнего гей-порно-актера Джонатана Агасси совсем не только гей-секс (хотя он, конечно, тоже), но и рассказ героя о детстве, и его нынешние отношения с матерью, которой Джонатан показывает свои фильмы и перед которой наряжается в женское белье. Фильмы израильского документалиста Томера Хеймана, помимо прочего, дважды получали приз зрительских симпатий программы «Панорама» Берлинского фестиваля — в 2006 и 2016 годах. А «Джонатан Агасси» участвовал в конкурсе главного фестиваля документального кино IDFA. Показ фильма проходит в рамках 5-го Московского еврейского кинофестиваля.

Фото: Фильмоком; Hubert Bals Fund

фильм

4

Кинотеатр «Иллюзион»

Игровой дебют Ильи Хржановского по сценарию Владимира Сорокина, снятый в 2004 году и получивший главный приз фестиваля в Роттердаме. «4» снимался четыре года, после выхода вызвал бурю возмущения из-за откровенной полудокументальной сцены, снятой в деревне, а Хржановский почти сразу же приступил к съемкам фильма о Льве Ландау, который со временем превратился в проект «Дау» и увидел свет только в 2019 году в виде масштабной инсталляции. Показ на большом экране фильма «4» входит в ретроспективную программу памяти Марлена Хуциева, где помимо фильмов Хуциева показывают лучшие работы его учеников.

Фото: Ксения Бубенец

спектакль

Моя прекрасная леди

Театр имени Олега Табакова

Режиссер и хореограф Алла Сигалова поставила в «Табакерке» бродвейский мюзикл Лернера—Лоу. «Одел» спектакль модельер Валентин Юдашкин (200 костюмов и 58 шляп), Элизу Дулитл играет и поет Дарья Антонюк (победительница шоу «Голос»), в роли профессора Хиггинса — Сергей Угрюмов («Исаев», «Спящие-2», «Стая», «Операция „Сатана"» и мн. др.) Кроме всех этих броских глянцевых слагаемых, у Аллы Сигаловой в данном случае есть вполне серьезная тема: «Этот мюзикл подарил мне возможность говорить об отношениях учитель—ученик. Моя задача как педагога — открыть в ученике то, о чем сам он, возможно, не подозревает. Для этого важно желать этого и делать это страстно». Педагогическая поэма страсти — для учеников и последователей Олега Табакова это очень близкий и важный сюжет.

Фото: Alex Webb / Magnum Photos

выставка

Magnum Live Lab/19

Музей архитектуры имени Щусева

Кооператив Magnum Photos, в представлениях не нуждающийся, во второй раз открывает экспериментальную лабораторию в Москве: на протяжении первых двух недель июля три знаменитых фотографа агентства, Марк Пауэр, Георгий Пинхасов и Алекс Уэбб, будут фотографировать город, обсуждать и анализировать отснятое, выбирать лучшие кадры, печатать и ежедневно выставлять новые снимки — все это на глазах изумленной публики. По завершении работы лаборатории куратор проекта Нина Гомиашвили отберет фотографии Москвы и москвичей для итоговой экспозиции.

Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля

фестиваль

Толстой

Музей-усадьба «Ясная Поляна»

Ежегодный фестиваль, посвященный Льву Толстому, чем дальше, тем более закономерно обращается к современному театру, который со всеми своими site specific’ами и бродилками очень комфортно чувствует себя в усадебных и приусадебных локациях. В этом году в программе, кроме инсценировок Толстого, есть спектакль-квест «Война и мир», поставленный Александрой Ловянниковой, «спектакль в поле» с загадочным названием «В. м. и п. с. с. ж. н. м. м. с. и н. с.» (режиссер — Семен Александровский, драматург — Михаил Дурненков), посвященный, как говорят авторы, «взглядам Толстого на гендер». Кроме этого, у фестиваля есть образовательная программа и лабораторная программа с мастер-классами и подготовкой эскизов инсценировок. Организаторы обещают в этом году усовершенствованную инфраструктуру — с фуд-кортом в самой усадьбе и удобным транспортным сообщением до Тулы.

Фото: Goldfinch Studios, Posterity Pictures

фильм

Клуб анонимных киллеров



История о группе анонимных убийц, которые периодически встречаются для того, чтобы поддержать друг друга. Режиссер Мартин Оуэн меняет жанры как перчатки, пытаясь снимать то комедию, то психологический триллер, то политический боевик, но в итоге останавливается на диком слэшере: все киллеры перессорились и стали убивать друг друга подручными средствами. Что во всем этом делают Гэри Олдман и Джессика Альба — загадка.

Фото: Arte France

фильм

Быть живым и знать это

Кинотеатр «Иллюзион»

Фильм 87-летнего Алена Кавалье, только что показанный в Канне, продолжает линию его фильмов-эссе, которыми классик французского кино особенно увлекся в 2000-е. Кавалье хотел экранизировать автобиографический роман своей подруги Эмманюэль Бернхайм «Все прошло хорошо» и сыграть в нем роль ее 89-летнего отца, который намерен уйти из жизни с помощью эвтаназии. Но болезнь и смерть самой Бернхайм резко изменили весь проект. Фильм не просто балансирует на грани игрового и документального — реальность здесь буквально разрывает ткань авторского замысла, и Кавалье в жанре дневникового кино фиксирует этот разрыв. Специальный показ «Быть живым и знать это» открывает ретроспективу «Восхождение», собранную куратором Борисом Нелепо.

Фото: WDSSPR

фильм

Человек-паук: Вдали от дома



Действие второго фильма о Человеке-пауке в исполнении Тома Холланда (и 23-го фильма киновселенной Marvel) разворачивается после четвертых «Мстителей»: Питер Паркер скучает по своему наставнику Тони Старку, расправляется со злоумышленниками почти на автомате и мечтает о поездке на каникулы в Европу со своими друзьями. Вместо отдыха супергерою-арахноиду предстоит сразиться с гигантскими элементалями, прибывшими из параллельной вселенной, чтобы разрушить нашу.

Фото: ПРОвзгляд

фильм

Паразиты



Главный арт-фильм года — «Паразиты» корейца Пон Чун Хо, получивший «Золотую пальмовую ветвь» в Канне. Виртуозно тасуя жанры, Пон Чун Хо с раздражающей прямотой формулирует самые невыносимые вопросы о жизни человека в постиндустриальном мире.

Подробнее — Василий Степанов

Фото: CG Cinema

фильм

Двойная жизнь



Новый фильм Оливье Ассаяса — комедия положений из жизни французских интеллектуалов, которые без умолку болтают и спят друг с другом, получилась удручающе несмешной.

Подробнее — Михаил Трофименков