Расписание недели

выставка
Грядущий мир: экология как новая политика. 2030–2100
Музей современного искусства «Гараж» 28 июня — 1 декабря
В «Гараже» открывается выставка «Грядущий мир: экология как новая политика. 2030–2100» — все пространство музея отдано 50 художникам прошлого и настоящего, по работам которых можно представить себе сценарии экологического будущего. Сделанная кураторами Снежаной Крастевой и Екатериной Лазаревой, эта выставка станет едва ли не первой отечественной попыткой поговорить о важности экологической сознательности в искусстве.
выставка
Классики хорватской фотографии
Мультимедиа Арт Музей 28 июня — 28 июля
Историки национальной фотошколы гордятся тем, что пионер хорватской фотографии Деметр Новакович обучился ремеслу в Париже у Дагера, едва тот успел представить в академии свое великое изобретение, так что первые снимки Загреба появились в 1840-м — куда раньше, чем фотоизображения многих европейских столиц. Словом, история хорватской фотографии длинна, но выставка посвящена лишь классикам фоторепортажа 1930–1980-х годов — от конструктивизма до неореализма, от Тошо Дабаца и Джуро Янековича до Младена Тудора. Полезно держать в уме работы их советских современников, чтобы оценить, насколько свободнее и бесцензурнее жилось визуальному искусству в социалистической Югославии.
выставка
Олег Кулик. Безответственная живопись
Галерея ГУМ-Red-Line 28 июня — 1 августа
«Безответственная живопись» Олега Кулика посвящена такой ответственной теме, как нейронные сети: 17 картин и три скульптуры представляют собой моментальный снимок с коллективного бессознательного соотечественников. Растревожив их коллективное сознательное провокационными акциями в 1990-е, художник давно променял опасности vita activa на покой vita contemplativa и направляет свой созерцательный взор вглубь России — теперь и на нейронном уровне.
выставка
Библия Пискатора — настольная книга русских иконописцев
Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке 26 июня — 6 октября
Не просто настольная книга, но цитатник — в смысле визуальных цитат. Не только русских, но и украинских, белорусских и прочих восточноевропейских мастеров церковного искусства. Библия Пискатора — Theatrum Biblicum, Священное Писание в картинках, гравированных по рисункам голландских и фламандских маньеристов,— вышла в 1639 году в амстердамской печатне Класа Янса Висхера, в России прославившегося под латинизированным именем Пискатор, выдержала множество изданий, преодолела множество границ и оставила заметный след на стенах ярославских, ростовских и костромских храмов, в иконостасах московских церквей и в миниатюрах мастеров Оружейной палаты. Полторы сотни вещей из собрания Третьяковки и других музеев Москвы покажут, что окно в Европу прорубили задолго до Петра I — когда икона начала становиться картиной, а картина уже давно была окном в мир.
фестиваль
Дикая мята
Бунырево 28–30 июня
За годы существования фестиваль «Дикая мята» вырос из нишевого фолк-рокового события в мегаломанский шабаш с амбициями российского Sziget. В этом году в 140 км от Москвы выступят «Аквариум», «Мумий Тролль», Монеточка, Баста, Дельфин, The Hatters, Shortparis, «Комсомольск», «Альянс» — другими словами, это и есть парад лучшей на сегодня отечественной музыки, без крена в русский рок или новорусский постпанк. На этом фоне легендарные шотландцы Primal Scream совсем не кажутся хедлайнерами. Но организаторы их участием явно гордятся.
фильм
Аполлон-11
с 28 июня
Грандиозный документальный фильм Тодда Дугласа Миллера, выпущенный в год 50-летия высадки американских астронавтов на Луну. Работа целиком построена на уникальных архивных кадрах (в фильм вошли никогда не публиковавшиеся кино- и аудиоматериалы NASA), без привлечения «говорящих голов» экспертов и свидетелей, что создает эффект прямого включения из 1969 года. На фестивале «Сандэнс» Тодд Дуглас Миллер получил приз за лучший монтаж.
концерт
Машина времени
«Открытие Арена» 29 июня, 19.00
Все здравствующие легенды рока разменяли восьмой десяток или подбираются к его рубежу. Группы The Rolling Stones, Deep Purple и Pink Floyd давно отпраздновали полувековой юбилей. В России такого солидного возраста достигла только «Машина времени». А больше и некому, чтобы вот так, со всеми ключевыми участниками, с легендарным фронтменом у руля. Что бы «Машина времени» ни показала 29 июня на юбилейном стадионном концерте, свое место в истории она застолбила давно. И идти на концерт нужно хотя бы для того, чтобы сказать спасибо.
фестиваль
Bosco Fresh Fest
Московский дворец пионеров 29 июня, 14.00
На нынешнем фестивале Bosco Fresh Fest соберутся настоящие любимцы московской публики. Склонная к рискованным экспериментам красавица Рошин Мёрфи — тот случай, когда нельзя пропускать ни одного приезда артиста, даже если приезжает он часто. Джеймс Блейк — бесспорный флагман меланхоличной электроники, способный в мгновение превратить медитирующую аудиторию в дикий рейв. На ночной сцене — гость из 2000-х, король электро Эрол Алкан. Но самое интересное в этом году — место проведения фестиваля: легендарный Московский дворец пионеров и его окрестности.
фильм
В поисках Евы
Летний кинотеатр Garage Screen 29 июня, 22.00
Ева — псевдоним молодой берлинской секс-работницы, художницы, поэтессы, проходящей курс лечения наркоманки, феминистки и порномодели. И конечно, звезды социальных сетей, где, собственно, режиссер и нашла героиню своего документального фильма. Молодость в Берлине — кажется, неисчерпаемая тема для современного кино. Премьера полнометражного дебюта немецкого режиссера Пии Хелленталь состоялась в программе «Панорама» Берлинского кинофестиваля.
фильм
Джонатан Агасси спас мне жизнь
ЦДК 29 июня, 21.30
В документальном портрете 34-летнего гей-порно-актера Джонатана Агасси совсем не только гей-секс (хотя он, конечно, тоже), но и рассказ героя о детстве, и его нынешние отношения с матерью, которой Джонатан показывает свои фильмы и перед которой наряжается в женское белье. Фильмы израильского документалиста Томера Хеймана, помимо прочего, дважды получали приз зрительских симпатий программы «Панорама» Берлинского фестиваля — в 2006 и 2016 годах. А «Джонатан Агасси» участвовал в конкурсе главного фестиваля документального кино IDFA. Показ фильма проходит в рамках 5-го Московского еврейского кинофестиваля.
фильм
4
Кинотеатр «Иллюзион» 30 июня, 20.40
Игровой дебют Ильи Хржановского по сценарию Владимира Сорокина, снятый в 2004 году и получивший главный приз фестиваля в Роттердаме. «4» снимался четыре года, после выхода вызвал бурю возмущения из-за откровенной полудокументальной сцены, снятой в деревне, а Хржановский почти сразу же приступил к съемкам фильма о Льве Ландау, который со временем превратился в проект «Дау» и увидел свет только в 2019 году в виде масштабной инсталляции. Показ на большом экране фильма «4» входит в ретроспективную программу памяти Марлена Хуциева, где помимо фильмов Хуциева показывают лучшие работы его учеников.
спектакль
Моя прекрасная леди
Театр имени Олега Табакова 30 июня, 19.00
Режиссер и хореограф Алла Сигалова поставила в «Табакерке» бродвейский мюзикл Лернера—Лоу. «Одел» спектакль модельер Валентин Юдашкин (200 костюмов и 58 шляп), Элизу Дулитл играет и поет Дарья Антонюк (победительница шоу «Голос»), в роли профессора Хиггинса — Сергей Угрюмов («Исаев», «Спящие-2», «Стая», «Операция „Сатана"» и мн. др.) Кроме всех этих броских глянцевых слагаемых, у Аллы Сигаловой в данном случае есть вполне серьезная тема: «Этот мюзикл подарил мне возможность говорить об отношениях учитель—ученик. Моя задача как педагога — открыть в ученике то, о чем сам он, возможно, не подозревает. Для этого важно желать этого и делать это страстно». Педагогическая поэма страсти — для учеников и последователей Олега Табакова это очень близкий и важный сюжет.
выставка
Magnum Live Lab/19
Музей архитектуры имени Щусева 2 июля — 1 сентября
Кооператив Magnum Photos, в представлениях не нуждающийся, во второй раз открывает экспериментальную лабораторию в Москве: на протяжении первых двух недель июля три знаменитых фотографа агентства, Марк Пауэр, Георгий Пинхасов и Алекс Уэбб, будут фотографировать город, обсуждать и анализировать отснятое, выбирать лучшие кадры, печатать и ежедневно выставлять новые снимки — все это на глазах изумленной публики. По завершении работы лаборатории куратор проекта Нина Гомиашвили отберет фотографии Москвы и москвичей для итоговой экспозиции.
фестиваль
Толстой
Музей-усадьба «Ясная Поляна» 4–7 июля
Ежегодный фестиваль, посвященный Льву Толстому, чем дальше, тем более закономерно обращается к современному театру, который со всеми своими site specific’ами и бродилками очень комфортно чувствует себя в усадебных и приусадебных локациях. В этом году в программе, кроме инсценировок Толстого, есть спектакль-квест «Война и мир», поставленный Александрой Ловянниковой, «спектакль в поле» с загадочным названием «В. м. и п. с. с. ж. н. м. м. с. и н. с.» (режиссер — Семен Александровский, драматург — Михаил Дурненков), посвященный, как говорят авторы, «взглядам Толстого на гендер». Кроме этого, у фестиваля есть образовательная программа и лабораторная программа с мастер-классами и подготовкой эскизов инсценировок. Организаторы обещают в этом году усовершенствованную инфраструктуру — с фуд-кортом в самой усадьбе и удобным транспортным сообщением до Тулы.
фильм
Клуб анонимных киллеров
с 4 июля
История о группе анонимных убийц, которые периодически встречаются для того, чтобы поддержать друг друга. Режиссер Мартин Оуэн меняет жанры как перчатки, пытаясь снимать то комедию, то психологический триллер, то политический боевик, но в итоге останавливается на диком слэшере: все киллеры перессорились и стали убивать друг друга подручными средствами. Что во всем этом делают Гэри Олдман и Джессика Альба — загадка.
фильм
Быть живым и знать это
Кинотеатр «Иллюзион» 4 июля, 20.00
Фильм 87-летнего Алена Кавалье, только что показанный в Канне, продолжает линию его фильмов-эссе, которыми классик французского кино особенно увлекся в 2000-е. Кавалье хотел экранизировать автобиографический роман своей подруги Эмманюэль Бернхайм «Все прошло хорошо» и сыграть в нем роль ее 89-летнего отца, который намерен уйти из жизни с помощью эвтаназии. Но болезнь и смерть самой Бернхайм резко изменили весь проект. Фильм не просто балансирует на грани игрового и документального — реальность здесь буквально разрывает ткань авторского замысла, и Кавалье в жанре дневникового кино фиксирует этот разрыв. Специальный показ «Быть живым и знать это» открывает ретроспективу «Восхождение», собранную куратором Борисом Нелепо.
фильм
Человек-паук: Вдали от дома
с 4 июля
Действие второго фильма о Человеке-пауке в исполнении Тома Холланда (и 23-го фильма киновселенной Marvel) разворачивается после четвертых «Мстителей»: Питер Паркер скучает по своему наставнику Тони Старку, расправляется со злоумышленниками почти на автомате и мечтает о поездке на каникулы в Европу со своими друзьями. Вместо отдыха супергерою-арахноиду предстоит сразиться с гигантскими элементалями, прибывшими из параллельной вселенной, чтобы разрушить нашу.
фильм
Паразиты
с 4 июля
Главный арт-фильм года — «Паразиты» корейца Пон Чун Хо, получивший «Золотую пальмовую ветвь» в Канне. Виртуозно тасуя жанры, Пон Чун Хо с раздражающей прямотой формулирует самые невыносимые вопросы о жизни человека в постиндустриальном мире.
фильм
Двойная жизнь
с 4 июля
Новый фильм Оливье Ассаяса — комедия положений из жизни французских интеллектуалов, которые без умолку болтают и спят друг с другом, получилась удручающе несмешной.
Подробнее — Михаил Трофименков