Визит Стивена Сигала на сабантуй в Башкирию организован спонсором

Визит в Башкирию голливудского актера Стивена Сигала, получившего в 2016 году российское гражданство, организован спонсором — группой «Таврос», сообщил “Ъ-Уфа” руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров. Господин Сигал прибудет в Башкирию на инвестиционный сабантуй «Зауралье-2019», который пройдет 22-23 июня в санатории «Якты-куль» в Абзелиловском районе. Организатором сабантуя является «Деловая Россия», сопредседатель которой — бизнесмен Андрей Назаров — родом из башкирского Зауралья.

По словам Рустема Ахмадинурова, Стивена Сигала «не везут в республику, как голливудскую звезду — за гонорар». «Он интересуется финансовыми вложениями в доходные отрасли, поэтому ездит по России, чтобы завести деловые контакты. В Сибае он со своей командой проведет ряд встреч»,— отметил собеседник, добавив, что «Таврос» — агропроизводитель, и «эта отрасль Стивену Сигалу тоже интересна».

Блогер Андрей Потылицын сегодня опубликовал программу пребывания актера в Башкирии, из которой следует, что он прибудет в Уфу 22 июня на частном самолете, затем практически сразу отправится в Нефтекамск, где проведет мастер-класс для молодых спортсменов в местном ДК физкультурника, посетит храм Николая Чудотворца в селе Николо-Березовка, поучаствует в рыбалке на реке Каме, а вечером прибудет в Сибай, где пройдет прием почетных гостей сабантуя «Зауралье». 23 июня, отмечено в этом варианте программы, господин Сигал посетит этнодеревню и сабантуй в Абзелиловском районе, где будет также врио главы республики Радий Хабиров.

Рустем Ахмадинуров заявил, что программа визита будет другой. «В Нефтекамск актер ехать не планирует, рыбалки, бани, мастер-класса не будет. Все встречи пройдут в Сибае в рамках инвестиционного сабантуя»,— отметил он.

Булат Баширов