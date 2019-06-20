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Челябинск. Южный Урал

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Челябинская область вошла в топ-15 регионов России по темпам сокращения рынка ОСАГО

Челябинская область входит в число 15 регионов России по падению сборов по ОСАГО, сегмент сократился на 7,4%. Об этом сообщают в челябинском филиале «Ренессанс страхования» со ссылкой на статистику Центробанка по итогам первого квартала 2019 года. Одна из причин такого сокращения – усиление ценовой конкуренции между страховщиками, отмечают в компании. При этом в целом по стране сборы по ОСАГО сократились лишь на 2%.

Южноуральский рынок автокаско упал на 5% из-за снижения продаж новых машин. Добровольное медицинское страхование выросло на 2,5%, страхование от несчастных случаев – на 1,1% (для сравнения, в среднем по стране – на 34%).

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