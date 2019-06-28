На этот раз источниками вдохновения дизайнеров Bally стали горы и дороги Калифорнии, путешествия и фотография.

При создании коллекции нынешнего сезона дизайнеры швейцарского бренда опирались на работы известных в 1970–1980-х годах фотохудожников Джоэла Штернфельда и Стивена Шора. И в наибольшей степени эта связь ощущается в выбранной цветовой гамме. Характерные для штернфельдовских фоторабот приглушенные теплые оттенки, когда даже розовый и голубой оказываются разбавленными сепией, и в то же время — жизнерадостная шоровская яркость золотисто-желтого, маково-красного и изумрудно-зеленого. В коллекции есть высокие и низкие кеды, напоминающие классическую спортивную линейку Bally еще 1930-х годов, кроссовки и всевозможные мокасины, сандалии и летние гибриды сапог с эспадрильями. Сумки и рюкзаки в спортивном духе с очень актуальными сейчас нашитыми цветными полосами и яркими логотипами. И одежда — комфортная, лаконичная: пыльники в мелкую английскую клетку, свободные, очень длинные брюки из плотного хлопка, просторные городские шорты из тончайшей телячьей кожи, свободные романтические рубашки стираного хлопка, поло и джемперы из фактурного меланжевого трикотажа и неубиваемые байкерские куртки из толстой кожи. Все вещи радостные, но не кричащие, модные, но без перебора. Словом, вся коллекция выдержана в хорошем тоне.

Марина Прохорова