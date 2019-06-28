Все эти вещи являются удачным напоминанием о золотых временах мужской моды — эпохе ар-деко.

Креативный директор мужских коллекций Ralph Lauren Джон Вразей в нынешнем сезоне вдохновлялся предвоенными плакатами, рекламирующими отдых на Французской Ривьере. Монохром, графичность, динамика расположенных по диагонали изображений, как выяснилось, очень хорошо сочетаются с энергичным вариантом высокобуржуазной стилистики, свойственной этому бренду. И выглядит очень современно — впрочем, ар-деко в смысле соответствия современности уже 100 лет остается беспроигрышным вариантом. В последнее время в привычном делении на линии Ralph Lauren происходят изменения. И вот первая мужская линия на этот раз оказалась совмещена с линией спортивной, RLX — до сих пор совершенно независимой. Результат вполне удачен. Линии точны, пропорции благородны, а тренировочные штаны в сочетании с морской шинелью или бушлатом давно никого не эпатируют, это мейнстрим. Как и спортивная кожанка поверх смокинга. Источником вдохновения для золотых парок и алясок послужили огнезащитные оболочки мотора со старинного гоночного автомобиля «Макларен» из коллекции Ральфа Лорена. И металлический блеск явно выглядит техническим, а стало быть, вполне уместным в мужской сдержанной коллекции. И самое главное — в этой коллекции появился принципиально новый супербрутальный костюм имени Ральфа Лорена — обуженные брюки и пиджак, очень широкий в плечах, зауженный в талии и застегивающийся на нижнюю, а не на привычную верхнюю пуговицу.

Марина Прохорова

Марина Прохорова