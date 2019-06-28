Человек создан для отдыха и всячески к нему стремится. Иногда совмещая с отдыхом работу — и это бывает весьма продуктивно.

Именно выходным дням и неформальным деловым контактам посвящена мужская коллекция Kiton в нынешнем сезоне. Костюмы этого южноитальянского бренда всегда славились особой легкостью и мягкостью — в них было удобно, если не как в пижаме, то близко к тому. Теперь дизайн стал выглядеть формальным в самой минимальной степени. И это подразумевает возможность носить костюм с футболкой, рубашку — со спортивной курткой, пиджак не только с льняными брюками или шортами, но и джинсами или вообще с трикотажными спортивными штанами. Ткани особенно мягки и тонки — новая костюмная шерсть «соларо» изготовлена из нити в 13,2 микрона, рубашечный лен необычайно мягок, кожа для брюк и курток эластична. А основной материал коллекции — Sea Island Cotton, дорогой и редкий вид хлопка — длинноволокнистый, скручивающийся в тончайшую и блестящую как шелк нить.

Очень много светлых костюмов. И очень много яркого цвета. Внимания заслуживает относительно новая для Kiton спортивная часть сезонной коллекции. В ней двусторонние кашемировые свитеры и компактные куртки, легчайшие (190 г), с высокотехнологичным водозащитным покрытием, рассчитанные на яхтенные путешествия. Кроме того, эта часть коллекции включает в себя водонепроницаемое хлопковое джерси для путешествий и ультралегкий трикотаж для гольфа и тенниса.

Марина Прохорова