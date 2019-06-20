Основателю Стелла-банка назначили обеспечение

Как стало известно “Ъ”, Арбитражный суд Ростовской области наложил арест на имущество основателя обанкротившегося Стелла-банка (Ростов) Константина Аверина. Это стало обеспечительной мерой по требованию Агентства по страхованию вкладов о взыскании с предпринимателя 92 млн руб., которые он получил в банке в преддверии банкротства. Агентство добивается возврата указанной суммы с 2017 года. С тех пор дело прошло через все судебные инстанции, включая Верховный суд. Теперь требование к Константину Аверину вновь будет рассматриваться в ростовском арбитраже, который однажды уже отказал в его удовлетворении.



В минувший понедельник Арбитражный суд Ростовской области вынес определение о наложении ареста на денежные средства и имущество в пределах суммы 91,9 млн руб., принадлежащие основателю ростовского Стелла-банка Константину Аверину. Таким образом, арбитраж удовлетворил ходатайство Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о принятии обеспечительной меры на время рассмотрения судом спора о взыскании с господина Аверина указанной суммы (информация об этом есть в картотеке суда).

Спор рассматривается в рамках дела о банкротстве Стелла-банка. Как ранее писал “Ъ”, АСВ требует признать недействительными несколько сделок по выдаче Константину Аверину суммарно 91,9 млн руб. с его счетов в обанкротившемся банке и возвратить деньги в конкурсную массу. Сомнения АСВ в законности оспариваемых операций, в частности, связаны с тем, что они были проведены в преддверии банкротства кредитной организации (подробнее в “Ъ” №67 от 18 апреля 2017 года). Требование к господину Аверину было заявлено еще в 2017 году, суды трех инстанций отказали в его удовлетворении, однако в апреле Верховный суд РФ отправил его на новое рассмотрение в ростовский арбитраж, который назначил заседание на 25 июня.

В обосновании ходатайства о наложении ареста на имущество Константина Аверина АСВ заявило о том, что располагает информацией о продаже ответчиком принадлежащего ему пакета акций агрохолдинга «Степь» в размере 8,12%. «То есть ответчиком предпринимаются меры по реализации принадлежащих ему активов»,— отметило АСВ. Там считают, что непринятие судом обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение решения о взыскании с господина Аверина оспариваемой суммы. В итоге суд удовлетворил ходатайство и наложил арест.

По словам Сергея Радченко из адвокатского бюро «Юг», при рассмотрении подобных споров принятие обеспечительных мер является обычной практикой.

Константин Аверин возглавлял ГК «Концерн “Стелла”» в период 1996–2015 годов. В настоящее время предприниматель является членом совета директоров АО «Агрохолдинг “Степь”» (информация с официального сайта «Степи»).

Напомним, Центробанк РФ отозвал лицензию у Стелла-банка 14 апреля 2016 года. Регулятор посчитал, что банк проводил рискованную кредитную политику, не создавал адекватных резервов и привлекал вклады населения по ставкам выше рыночных.

В июле того же года за особо крупное мошенничество к двум с половиной годам колонии был приговорен назначенный директором банка в день отзыва у него лицензии Олег Петров. 72-летний пенсионер успел поруководить Стелла-банком всего 11 дней.

В феврале был арестован совладелец Стелла-банка Александр Ерхов. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, господин Ерхов является организатором хищения средств банка на сумму около 2 млрд руб. (подробнее в “Ъ” №25 от 12 февраля 2019 года).

Вадим Водолазов