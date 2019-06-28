Летом 2019 года выяснилось, что ключевым вопросом русской национальной стратегии является вовсе не выбор между сырьевой и какой-то иной экономикой, а то, чем нужно заправлять окрошку: квасом или кефиром. В обсуждении этой дилеммы приняли участие сотни тысяч активных граждан в социальных сетях. И даже гарант Конституции в своей очередной «Прямой линии» с народом был вынужден делать этот мучительный выбор. И выбрал квас. Что, возможно, стратегически верно, но тактически экономически нецелесообразно. Потому что кефир, в отличие от кваса, постепенно начал занимать серьезное место на полках западных супермаркетов. И если рассматривать этот успех как начало экспансии русского образа жизни, то с точки зрения дня сегодняшнего правильнее было бы выбрать кефир. Хотя, возможно, в прекрасном мире будущего не останется ни кефира, ни кваса. Один забанят за лактозу, а второй — за глютен. Гастрономические революции, как и все остальные, чувствительны к происхождению и всегда не прочь выяснить, чем вы занимались до 2019 года.

В этом смысле показательна судьба гаспачо. Изначально это просто мавританская тюря, белый хлеб, размоченный с водой и оливковым маслом. Постепенно, однако, этот альянс трансформировался в овощной суп-пюре с добавлением хлебной крошки, потом стал преимущественно супом на основе помидоров с той же крошкой. А теперь это суп из каких угодно овощей и, как правило, без добавления хлеба.

С таким провенансом не страшно смотреть в неприятно строгое лицо грядущего. Если чем-то провинятся помидоры, гаспачо можно готовить из огурцов. Если проблемы будут у огурцов, можно вообще уйти в сторону от грядки и готовить гаспачо из черешни. Самый модный вариант нынешнего лета — гаспачо из авокадо.

Не нужно объяснять, что авокадо — нынешний чемпион в ряду полезных продуктов. Образцовый жир, умеренный протеин, отряд витаминов. Цвет, текстура — все в нем как будто создано дизайнерами диетологического стартапа из пригородов калифорнийского Сан-Хосе.

У авокадо совершенная гастрономическая валентность. Он сочетается вообще со всем. Собственно, суп из авокадо — наглядная тому иллюстрация. На полдюжины порций нужно взять пару спелых авокадо, пучок зеленого лука толщиной в палец, один острый зеленый перец чили (можно и красный, но, соблюдая единство цвета, все-таки лучше остановиться на зеленом), один зеленый сладкий перец, хорошую горсть листьев кинзы, пару средних огурцов, три стебля сельдерея, треть чайной ложки васаби, сок двух лаймов и щепотку соли. При помощи блендера превратить все это в однородную массу и подавать, спрыснув хорошим оливковым маслом холодного отжима, вместе, например, с салатом из креветок или крабов, смешанных с помидорами черри. И если не задумываться о том, что фермеры в Мексике получают за свой труд нищенские деньги, а под плантации авокадо вырубаются реликтовые джунгли, то на некоторое время можно даже подумать, что в мире определенно присутствует некоторая гармония.

Гаспачо из авокадо 1 Авокадо (2 штуки) 2 Перец острый зеленый (1 штука) 3 Перец сладкий зеленый (1 штука) 4 Огурцы (2 штуки) 5 Сельдерей (3 стебля) 6 Лук зеленый (20 г) 7 Кинза (20 г) 8 Васаби (3 г) 9 Лайм (2 штуки) 10 Креветки очищенные (200 г) 11 Помидоры черри (200 г) 12 Оливковое масло (по вкусу)

Алексей Зимин — главный редактор сайта «Афиша-Еда»