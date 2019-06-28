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28 июня, пятница
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Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ
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События июня
Антон Долин, Артем Васильев, Сергей Члиянц и другие отдохнувшие
Журнал "Коммерсантъ Weekend"
№21
от
28.06.2019
, стр. 38
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